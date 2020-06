In Europa la Xiaomi Mi Band 4 con NFC per pagamenti contactless, arrivo a breve

Oltre alla Xiaomi Mi Band 5, che includerà tante nuove funzioni, gli occhi degli appassionati sono puntati anche sulla Xiaomi Mi Band 4 con NFC, distribuita a breve anche in Europa. Come riportato sul sito della divisione russa (la Russia sarà il primo Paese che vedrà arrivare questa particolare versione a livello internazionale, ndr.), presto gli utenti potranno sfruttare la Xiaomi Mi Band 4 con NFC per effettuare pagamenti elettronici in tutta sicurezza e comodità, potendo così sfruttarla per pagare in negozi, centri commerciali, distributori di carburante, sui mezzi di trasporto pubblico, il tutto in formato contactless, ovvero semplicemente accostando il braccialetto intelligente ai POS abilitati, e quindi senza toccare nulla con le proprie mani (una misura di sicurezza che sarebbe meglio adottare sempre, ed in questo periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus in particolare). Al momento del lancio dovrebbe essere supportato solo Mastercard, ma può darsi la compatibilità venga poi estesa anche ad altri circuiti.

La Xiaomi Mi Band 4 con NFC (modello MGW4059RU) avrà un prezzo sul mercato russo di 3990 rubli (pari a circa 52 euro al cambio attuale), con disponibilità a partire dal 16 giugno. Il modello base (quello senza NFC) sarà venduto a 2990 rubli (il corrispettivo di circa 39 euro), acquistabile sul sito ufficiale.

Ci sembra comunque giusto ricordarvi che tra non molti giorni, precisamente il giorno 11 di questo mese di giugno, dovrebbe essere presentata la Xiaomi Mi Band 5, anch’essa dotata di chip NFC, e quindi abilitata ai pagamenti digitali come la Xiaomi Mi Band 4 con NFC, e naturalmente contraddistinta anche da tante altre novità (scatto da remoto della fotocamera dello smartphone associato, schermo leggermente più grande, alimentatore plug-in che consentirà di ricaricare il braccialetto senza doverlo estrarre dal cinturino, misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue ed alcune nuove modalità di attività sportive, come il vogatore, il salto della corda, lo yoga e la macchina ellittica). A questo punto, anche in base ai prezzo di vendita che saranno rispettivamente previsti, sta a voi decidere per quale modello protendere.