Da MediaWorld Samsung Galaxy S20 4G costa 150 euro in meno: l’offerta entro il 7 giugno

Siete alla ricerca di offerte per il Samsung Galaxy S20 tra negozi online e rivenditori sul suolo italico? Allora siete nel posto giusto, perché la nota catena MediaWorld ha deciso di avviare una promozione dedicata proprio allo smartphone del colosso sudcoreano. In particolare, è possibile acquistare la versione 4G del device al prezzo di 775 euro, contro quello precedente di listino fissato a 929 euro. Il risparmio è quindi di 150 euro, grazie agli X-Days attivati negli ultimi giorni.

C’è comunque da precisare che da MediaWorld viene scontata solo la colorazione Cosmic Gray – le altre mantengono un prezzo leggermente superiore -, e che il modello di Samsung Galaxy S20 4G è quello che può vantare 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non è tutto, assieme ai saldi – di cui potete approfittare affiancando il comodo Tasso Zero – è pure possibile portarsi a casa un omaggio offerto direttamente da Samsung. Come potete verificare voi stessi sul sito di MediaWorld – questo il link per il regolamento ufficiale -, acquistando lo smartphone entro il 7 giugno 2020 riceverete gratuitamente i nuovi auricolari Galaxy Buds+. Si tratta di auricolari wireless dotati di altoparlanti a 2 vie, per un suono di qualità AKG con toni alti ricchi e bassi profondi. In più, il sistema adattivo a 3 microfoni garantisce chiamate dall’audio cristallino e la batteria un’autonomia a lunga durata.

Vogliamo comunque segnalarvi che lo stesso Samsung Galaxy S20 4G è compreso anche nelle offerte del giorno di Unieuro, sempre con i Galaxy Buds+ in omaggio. Il tutto a 779 euro. Similmente, su Amazon è possibile trovare lo smartphone ad un prezzo molto vicino a quello di MediaWorld, con tempi di spedizione sicuramente più dilatati, ma non così lunghi. E in più senza limitazioni nella scelta della colorazione. Cosa ne dite, le offerte potrebbero interessarvi? Fatecelo sapere più sotto nella bianca lavagna dei commenti.