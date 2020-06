Brucia tutti il Samsung Galaxy S10 con l’aggiornamento di giugno

Non poteva esserci segnale migliore in queste ore per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S10, almeno per quanto concerne coloro che sono in attesa di un nuovo aggiornamento. A quanto pare, infatti, in queste ore è già stata avviata la distribuzione della patch di giugno per il pubblico europeo, considerando il fatto che si parla in modo esplicito della variante Exynos che poco più di un anno fa è stata commercializzata proprio nel nostro continente.

Bisogna tenere a mente un dato significativo, a proposito del confronto delle vendite tra lo stesso Samsung Galaxy S10 ed il suo successore, ovvero il Galaxy S20. Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa con un articolo specifico, infatti, il device 2019 ha avuto un impatto decisamente migliore sul mercato, complice ovviamente la situazione generale che abbiamo vissuto con la pandemia da Coronavirus. Trend che valorizza ulteriormente il rilascio in tempi record per l’upgrade in questione.

Prime informazioni sull’aggiornamento di giugno per il Samsung Galaxy S10

Qualche informazione in più sulla patch di giugno per il Samsung Galaxy S10 Exynos ci arriva direttamente da Sammobile. In sostanza, è stata etichettata con il numero di build G97XFXXS6CTE6 e, come accennato, si tratta della patch di sicurezza di giugno 2020. Ci risulta che finora abbia raggiunto la gamma Galaxy S10 in Germania, dove è stata lanciata martedì. Resta da vedere quanto tempo impiegherà l’aggiornamento in questione per raggiungere i dispositivi in questione oltre la Germania.

Almeno sulla carta, l’aggiornamento di giugno per il Samsung Galaxy S10 dovrebbe migliorare i soli standard di sicurezza del dispositivo, ma è chiaro che un quadro più chiaro della situazione potremo averlo solo nel momento in cui il pacchetto software verrà segnalato come patch disponibile via OTA qui in Italia. Cosa vi aspettate questa volta?