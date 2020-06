All Over e Reputation, i due brani nuovi di Clara Moroni, sono fortissimi

Clara Moroni, la Ferrari del rock, come la definiva Vasco Rossi tutte le volte che la presentava sui palchi dei suoi concerti, è tornata. E prepotentemente.

Non solo durante il periodo di arresti domiciliari ha fatto diretta web, ma ha pubblicato due brani fortissimi.

Il primo è “All Over”, dove nel video inizia una collaborazione con le Milady, band tutta femminile con cui farà il suo prossimo tour. Non appena ci libereranno.

Di questo brano ha anche stampato un disco a 45 giri in vinile giallo. D’altra parte, pochi sanno che il primo colore della Ferrari non era il rosso, ma il giallo. Lo stesso che c’è nello stemma del cavallino. E lei è davvero una puledra scatenata in questo periodo.

Nella diretta che ho fatto con Clara durante il Barone Rosso Solo Flight ha anche presentato il video del secondo brano, appena uscito: “Reputation”. Meno hard rock del precedente, ma molto più pop e raffinato. Tutta la sua musica adesso è cantata in inglese e ci sta. Resto in attesa di un intero album in vinile, di concerti con le Milady e di un ritorno al Barone Rosso live. Bentornata.

www.redronnie.tv