Al Bano apre la società a Jasmine, la figlia di Loredana Lecciso avrà il 10%

Al Bano apre la società a Jasmine, la prima figlia avuta da Loredana Lecciso. La minore delle figlie di Carrisi avrà un 10% di Nel Sole, società che prende il nome dal primo grande successo dell’artista di Cellino San Marco e che l’ha consacrato al successo. Jasmine Caterina Carlotta compirà 19 anni il prossimo 14 giugno.

L’indiscrezione arriva da Radiocor, che avrebbe consultato il verbale dell’assemblea nella quale sarebbe avvenuta la cessione della quota a Jasmine, per un valore nominale di 500 euro. La stessa quota è detenuta dalle sorelle maggiori. La quota di maggioranza rimane ad Al Bano che passa dall’80 al 70%.

Nel Sole è la società in accomandita semplice di cui Al Bano è accomandatario, gerente e legale rappresentate. La società controlla la coltivazione dei terreni, la produzione e la commercializzazione del vino, oli e seminativi.

Proprio in questi giorni, Al Bano si è soffermato sulla crisi economica che ha colpito la Tenuta Carrisi, a seguito del lockdown da Coronavirus. “Durerò un anno o due”, aveva dichiarato Al Bano, che ha dovuto fermare i concerti a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo. Nessuna entrata e troppe uscite per il Leone di Cellino San Marco, che sta subendo le conseguenze del lockdown e della chiusura totale delle attività. Il ristorante di Carrisi non riaprirà, poiché non ha intenzione di rendere la sala un “ospedale”.

In questi giorni, Loredana Lecciso e Al Bano sono tornati al centro del gossip per le recenti dichiarazioni a DiPiù, nelle quali Al Bano ha confermato di essere tornato insieme alla Lecciso che – a Live Non è La d’Urso – ha ridimensionato le dichiarazioni senza smentirle: “Siamo una famiglia normalissima, abbiamo trascorso la quarantena tutti insieme”.

Alle dichiarazioni rese a DiPiù si aggiunge la gaffe di Al Bano sui dinosauri e sulla loro estinzione, che sarebbe avvenuta a opera dell’uomo. “Gli uomini li hanno uccisi con attrezzi vari, ho visto un’immagine a New York”.