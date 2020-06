Absentia 2 su Rai4, Stana Katic torna in tv in attesa della terza stagione su Prime Video

Dopo il debutto su Prime Video lo scorso anno, Absentia 2 si prepara ad approdare anche in chiaro? Secondo gli ultimi dettagli sulla programmazione, Rai4 si occuperà di mandare in onda la seconda stagione della serie thriller con Stana Katic.

Lo show segue le vicende di Emily Byrne, un agente dell’FBI scomparsa senza lasciare traccia, che viene dichiarata morta dopo aver dato la caccia a uno dei serial killer più ricercati di Boston. Sei anni dopo, la donna viene trovata in una cabina nella foresta, viva a malapena, e senza alcun ricordo del periodo in cui era stata data per morta. Quando torna a casa, Emily apprende che suo marito, l’agente speciale Nick Durand (interpretato da Patrick Heusinger), si è risposato e che il figlio, Flynn (Patrick McAuley), è stato cresciuto da un’altra donna. Emily non ha il tempo per capire cosa sta succedendo perché viene coinvolta in una serie di nuovi omicidi.

Absentia 2 prosegue con il racconto di Emily che cerca di tornare alla normalità, ma riappropriarsi della sua vita non sarà così semplice. Anche se ricostruisce il rapporto con suo figlio, Emily ancora non riesce a scindere l’oscurità del suo passato. Perciò chiede aiuto al detective della polizia di Boston, Tommy Gibbs (Angel Bonanni), affinchP indaghi sulla sua misteriosa storia. Quando però il caso prende una piega quasi mortale, lei rischia il tutto per scoprire la verità e proteggere la sua famiglia.

Nel cast di Absentia 2 anche Cara Theobold, Neil Jackson, Paul Freeman e Patrick McAuley. Tra le new entry della stagione, Matthew Le Nevez nel ruolo del Navy SEAL Cal Isaac, e Natasha Little nei panni dell’agente dell’FBI Julianne Gunnarsen.

Il ritorno di Stana Katic – anche produttrice della serie – nei panni della coraggiosa protagonista di Absentia 2 è fissato per giovedì 18 giugno su Rai4 con i primi due episodi della seconda stagione a partire dalle 21:10. L’appuntamento si ripeterà a cadenza settimanale per un totale di cinque serate (due episodi ogni giovedì). Al momento non c’è ancora un annuncio ufficiale sulla messa in onda, perciò le informazioni potrebbero variare nei prossimi giorni.

Absentia, prodotta dal 2017, segna il ritorno di Stana Katic sul piccolo schermo, dopo la fine di Castle. Di recente l’attrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa in merito al suo licenziamento che ha poi portato alla cancellazione dell’amata serie tv.

“È passato del tempo. Sono grata per aver preso parte a quel progetto che ha influenzato così tante persone. La gente amava quella coppia [Castle e Beckett] e adorava la storia che abbiamo raccontato, così come tutti i loro personaggi. Sarebbe controproducente al lavoro che ho fatto – e che sento di aver in parte contribuito al successo dello show – se mi guardassi indietro e non fossi grata per quell’incredibile opportunità” ha dichiarato la star al Daily Telegraph.

Absentia è già stata confermata per una terza stagione che dovrebbe debuttare su Amazon Prime Video il 20 luglio 2020. Attendiamo ulteriori conferme.