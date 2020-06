Video e testo di Un’Altra Italia di Vincenzo Incenzo, il nuovo singolo è un messaggio di speranza

Un’Altra Italia di Vincenzo Incenzo segna il ritorno del cantautore romano in radio. La scelta di pubblicare il singolo il 2 giugno non è casuale. Il brano vuole infatti essere un monito, lanciato in occasione della Festa della Repubblica, per il rilancio dell’Italia e di Roma, ferita dall’emergenza Coronavirus.

Il brano, che non sarebbe nato in periodo di quarantena ma prima, è un invito a non lasciarsi andare e combattere per rialzarsi, a riprendere un mano la propria vita e il proprio lavoro rimboccandosi le maniche per cercare di tornare alla normalità.

Un’Altra Italia è anche il singolo apripista di Ego, il nuovo album che l’artista rilascerà il 4 settembre. Sarà questo il naturale erede di Credo, che contava sulla produzione di Renato Zero, e sarà rilasciato come secondo album da cantautore di Vincenzo Incenzo, da anni al fianco dei più grandi artisti italiani come autore di successo.

In questo album, Renato Zero non ci sarà. La collaborazione tra i due artisti non si è interrotta, ma per questa esperienza ha voluto provare a muovere i suoi passi da solo, senza l’appoggio di un grande nome della musica italiana.

Il progetto di Credo, che anche in Italia aveva ottenuto un ottimo riscontro, ha poi raggiunto tutto il mondo. Il primo album da cantautore di Incenzo ha avuto quindi un corso molto lungo, quasi fino a raggiungere l’annuncio del rilascio del nuovo album che è avvenuto in occasione del lancio di Un’Altra Italia.

La macchina creativa di Vincenzo Incenzo non si ferma. Oltre alla scrittura del disco, sono pronti due musical. Saranno quindi mesi molto impegnativi per l’artista, che si prepara al lancio del secondo album di inediti in programma alla fine dell’estate. Seguiranno informazioni su una possibile dimensione live dell’album.

Il pavimento ondeggia

Tutti in strada

Viene giù il soffitto

Nei terremoti del profitto

Io non sono come te

Brucerete la storia

Poi

Millanterete verità celesti

Isolando i diversi



Io non sono come te

Io credo alle pozzanghere

Che specchiano comete

A questo odore violento

Della vita per le strade

Che ci fa vinti e vivi

Sotto il temporale

Repubblica è morta

Orfani e cani

Si attaccano alla coda

Ad un nemico alla moda

Io non sono come te

L’udienza è tolta

Colpevole nessuno

Cavalca l’onda ormai

Questa idea di uomo

Di cui non ci sarebbe mai memoria



In un’altra Italia

In un’altra Italia

Un’altra Italia

Un’altra Italia

Ci sono cervelli in fuga

Cuori che scrivono

Volontari tra le macerie

C’è ancora un fuoco da custodire

Io non sono come te

Che torni l’alba ancora

Sopra i fiori

Che torni l’alba presto

Coi suoi colori elementari

E con un canto

A illuminare l’aria

In un’altra Italia

In un’altra Italia

Un’altra Italia

Dove chi è laureato

Non debba scappare

Dove essere anziani

Non sia una vergogna

Dove mai più nessuno

Muoia dentro un cantiere

Nella lista d’attesa di un ospedale

E si onori chi è morto cercando giustizia

E la casta non prenda in ostaggio un Paese

Dove un crollo, una strage

Abbia nomi e cognomi

Dove la minoranza

Non perda la voce

C’è un’altra Italia