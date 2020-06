Risolti 22 problemi critici per i Samsung Galaxy con patch di giugno: lista device

Ci sono diverse buone ragioni per portare a termine il download dell’aggiornamento di giugno 2020 appena sarà disponibile per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy. Dopo esserci concentrati sul bug che comporta al blocco di questi modelli in caso di applicazione di uno sfondo specifico, come avete notato nella giornata di ieri, oggi credo sia importante esaminare il bollettino diffuso dal colosso asiatico, secondo le informazioni disponibili fino a questo momento.

Quasi 20 Samsung Galaxy sicuri di ricevere l’aggiornamento di giugno

Andiamo con ordine, perché la storia dell’aggiornamento di giugno 2020 per i Samsung Galaxy va analizzata sotto due due punti di vista. Da un lato, infatti, abbiamo il bollettino ufficiale disponibile sul sito del brand asiatico, tramite il quale sappiamo che tramite il pacchetto software verranno risolte almeno 22 vulnerabilità di una certa gravità per i prodotti coinvolti. Di queste, almeno due vengono etichettate come “critiche”, mentre le restanti hanno priorità elevata. Dunque, un numero non indifferente per gli utenti.

L’altro elemento da non dimenticare, riguarda gli smartphone sicuri di fare questo step. Le liste ufficiali del produttore, al momento, ci indicano quasi venti Samsung Galaxy che sono certi di ricevere aggiornamenti mensili. Tra questi abbiamo i vari Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, Galaxy S10, S10 Plus, S10e, S10 Lite, Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy S9, S9 Plus, Galaxy Note 10, Note 10 Plu, Note 10 Lite, Galaxy Note 9, Galaxy Note 8, Galaxy A50, Galaxy A8 ed il Galaxy Xcover 4S.

A questo punto, non possiamo fare altro che attendere la piena distribuzione dell’aggiornamento di giugno per i Samsung Galaxy, visto che in alcuni casi potremmo assistere anche all’aggiunta di nuova funzionalità per gli utenti che dispongono di device con un comparto hardware più avanzato. A voi come va lo smartphone? Notate anomalie in particolare?