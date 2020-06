Profiling 7 riparte su Giallo dal 2 giugno, in onda ogni martedì in prima serata

A ridosso della messa in onda del finale di stagione in prima visione in chiaro, Profiling 7 riparte su Giallo in replica, ogni martedì sera con un doppio episodio a partire dal 2 giugno.

La settima stagione, attualmente in onda la domenica sera in prima tv, si concluderà il 7 giugno con la messa in onda degli ultimi due episodi, il nono e il decimo, ma intanto il canale 38 del digitale terrestre inizia già a riprogrammare l’intera stagione.

D’altronde questo crime francese al femminile è uno dei capisaldi della programmazione di Giallo, canale dedicato agli amanti del genere: non stupisce, dunque, che Profiling abbia conquistato un doppio appuntamento settimanale in prima serata sulla rete.

Profiling 7 è la stagione che segna il passaggio di testimone tra la storica e la nuova protagonista della serie: Odile Vuillemin, interprete nelle prime sei stagioni del personaggio della criminologa Chloé Saint-Laurent, lascia il procedural nelle mani di Juliette Roudet, che da volto ricorrente della serie nei panni di Adèle Delettre ne diventa il principale. Proprio lei, infatti, sostituisce Chloé come nuova criminologa della squadra della terza divisione di Polizia Giudiziaria di Parigi, facendo da consulente preziosa per la risoluzione di casi complessi e spesso inquietanti.

Odile Vuillemin appare nei primi due episodi come guest star, proprio per un passaggio di consegne con la Roudet: i due personaggi lavorano fianco a fianco su un caso che riguarda molto da vicino Adèle. La stagione parte proprio da Chloé che, nonostante si stia ancora riprendendo dalla morte di Garrel, torna a lavorare occupandosi del rapimento della sorella gemella di Adèle, Camille Delettre (un caso ispirato ad una storia vera), facendosi aiutare anche da un medico specialista. Il rapporto difficile tra Adèle e sua sorella Camille sarà poi centrale nel corso della stagione così come nel finale di Profiling 7, in onda domenica 7 giugno in prima tv su Giallo.

Distribuita in oltre 80 Paesi, Profiling ha raggiunto in Francia la decima stagione, che ha debuttato su TF1 lo scorso marzo. In Italia è trasmessa in anteprima assoluta da FoxCrime e in chiaro da Giallo.