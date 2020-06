Offerte GameStop con PlayStation Days of Play: gli sconti da non perdere fino all’8 giugno

Siete alla ricerca di offerte GameStop che tocchino i lidi PlayStation? Allora la nota catena di rivendita ha quello che fa per voi, avendo sposato in pieno la promozione ufficiale avviata dalla stessa Sony e denominata come da tradizione PlayStation Days of Play. Promozione che sarà attiva fino al prossimo 8 giugno tanto in negozio quanto per gli acquisti online tramite eCommerce, e che tocca inevitabilmente console PS4 e PS4 Pro, tante opere poligonali di assoluto richiamo – tra esclusive e multipiattaforma -, così come pure accessori ed esperienze in realtà virtuale pensare per il visore PlayStation VR.

PlayStation Days of Play, le offerte GameStop migliori

La nostra carrellata di offerte GameStop legate ai più recenti PlayStation Days of Play si apre allora con il modello Slim di PS4 con hard disk da 500GB e in bundle con il supereroistico Marvel’s Spider-Man e il distopico Detroit Become Human di David Cage. Il tutto al prezzo di 299,98 euro. La versione da 1TB con quattro giochi – vale a dire Horizon Zero Dawn, God of War, The Last of Us Remastered e un gioco a scelta tra Nioh 2, Death Stranding e Days Gone – è invece prezzata 359,98 euro. Non mancano sconti neppure per la più performante PS4 Pro: quella da 1TB in edizione limitata dedicata a Death Stranding accompagnata da Anthem e Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition può essere vostra al prezzo di 419,98 euro.

In sconto pure l’abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus, prezzato a 41,99 euro, così come pure alcuni dei migliori giochi per PS4, che sono proposti a partire dal prezzo di 19,98 euro. Tra questi, segnaliamo Days Gone, Death Stranding, Marvel’s Spider-Man, Nioh 2 e MediEvil, mentre i titoli della Collana PlayStation Hits costano 14,99 euro. Inoltre non va dimenticato il bundle con DualShock 4 e un gioco a 69,98 euro. Questo tipo di offerte GameStop mettono a disposizione varie colorazioni con un gioco a scelta tra Dreams, Detroit Become Human e Marvel’s Spider-Man. A chiudere, come potete verificare voi stessi sul sito ufficiale dell’azienda, riportiamo le offerte per PSVR, venduto a partire da 199,98 euro. Vi ricordiamo ancora una volta che tutte le offerte Days of Play sono già attive e termineranno l’8 giugno.