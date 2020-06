La Cattedrale del Mare verso il gran finale con Arnau e Francesca faccia a faccia: anticipazioni 2 e 9 giugno

Tutto è pronto per il giro di boa finale de La Cattedrale del Mare. La serie spagnola targata Netflix continua ad occupare il prime time del martedì e anche il pomeriggio di domenica con le repliche dei suoi episodi ma all’orizzonte fa capolino il finale, gli ultimi due episodi che andranno in onda il 9 giugno mettendo Arnau in condizione di compiere la sua vendetta, la vorrà ancora?

La scorsa settimana è successo di tutto per via della guerra con Maiorca e la voglia del giovane protagonista di vendicare il padre cercando di sfuggire dalle guardie del Re che vogliono catturarlo. A cambiare scenario ci ha pensato un salto temporale in avanti ci riporta poi ad un Arnau che, pur non mettendo da parte la sua sete di vendetta, si è concentrato sul lavoro e, perché no, anche sull’amore dopo il suo incontro con la bella Aledis.

Anche questa volta per Arnau non c’è niente da fare visto che mentre per loro due esplode la passione, il padre di Aledis non ha intenzione di cedere la mano della figlia al povero schiavo che viveva sotto il suo stesso tetto. Aledis è promessa ad un altro uomo e anche la voglia di Arnau di chiederne pubblicamente la mano finisce con un niente di fatto e così Jonas cerca di spingere il fratello a dimenticarla. Più tardi, mentre Aledis si prepara a sposarsi con un altro, lui cede alle pressioni e decide di sposare Maria, la figlia del suo mentore.

La Cattedrale del Mare ripartirà proprio da qui ma, soprattutto, dall’incontro di Arnau con la madre, una donna che lui stesso non riconosce e che spinge Aledis a pensare che il suo amato sia morto. Dopo la sua missione nell’esercito, l’uomo torna a Barcellona solo per scoprire che la sua Maria è stata colpita dalla peste e che, quindi, è in fin di vita.

Ad andare in onda questa sera saranno gli episodi 5 e 6 dal titolo “Non siamo come loro” e “Segreti” in cui Arnau, sopravvissuto a una guerra e all’epidemia, salva due bambini giudei dal linciaggio. Il suo gesto verrà ben ricompensato. Dopo aver rischiato di morire, comincia a guardare Mar con occhi diversi, ma re Pedro ha altri piani per lui. Aledis scopre che Arnau è vivo. Cosa succederà a quel punto?

Tra incontri, sconti e nuovi legami, la serie si avvia verso il finale in onda la prossima settimana, 9 giugno, con gli episodi dal titolo “Vendetta” e “Condannato” in cui, convinto che Mar stia conducendo Arnau sul sentiero della tentazione, Joan aiuta Elionor con un piano per liberarsene. Margarida Puig fa visita a quest’ultima mentre Sahat torna a Barcellona. Arnau e Francesca si ritrovano faccia a faccia..