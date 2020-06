Francesca Tocca e Raimondo Todaro si separano: “L’amore ha preso altre forme”

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si separano. La notizia era trapelata già da qualche settimana, ma la conferma ufficiale arriva dai canali social del maestro di , che ha messo la parola fine al suo matrimonio con delle parole inaspettate e rivolte nella direzione dell’ex moglie.

“L’amore ha preso altre forme“, dice Todaro, che augura ogni bene alla sua ex compagna e madre di sua figlia Jasmine: “Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura”.

Il pensiero è per il bene della bambina, per la quale si continueranno ad avere rapporti civili: “Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui.

Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto”.

La notizia della rottura tra i due coniugi era trapelata durante l’ultima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi, quando era emersa l’indiscrezione di una relazione tra Francesca Tocca e il ballerino Valentin, finita al centro di un’ondata di polemiche scatenate dalle reazioni di Maria De Filippi durante le puntate del serale, dal quale il concorrente ballerino si è eliminato volontariamente.

Definitiva, quindi, la rottura tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca a sei anni dal matrimonio e dopo la nascita della figlia Jasmine, per amore della quale continueranno a essere uniti.

Francesca Tocca è ora nel cast fisso di Amici di Maria De Filippi come ballerina professionista, ma anche in quello di Amici Speciali, per il quale è attesa la finale nei prossimi giorni. Raimondo Todaro è invece uno dei maestri di Ballando Con Le Stelle, programma di Rai1 che potrebbe tornare in autunno con Milly Carlucci.