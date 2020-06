Forte ribasso anche per iPhone 11 256 GB con Amazon: il prezzo del 2 giugno

Arrivano alcune informazioni utili questa mattina per coloro che stanno pensando di acquistare un iPhone 11 da 256 GB. Si tratta a conti fatti della versione con taglio di memoria più capiente, quella cioè che viene incontro alle esigenze di coloro che hanno determinate necessità in termini di spazio di archiviazione. Insomma, siamo su livelli differenti rispetto a quelli che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi con la variante “base”, che a sua volta continua ad essere protagonista di promozioni molto interessanti come avrete notato di recente.

Il nuovo prezzo del 2 giugno per iPhone 11 256 GB su Amazon

Per la prima volta, in queste ore, Amazon ha deciso di proporci un iPhone 11 da 256 GB con un costo inferiore ai 1000 euro. Dettaglio non di poco conto per chi da mesi segue l’evoluzione del prezzo per questa specifica versione, a maggior ragione se pensiamo che si tratti del modello di colore nero. Quello che, a conti fatti, gode di una domanda più elevata come potrete facilmente immaginare se seguite il mondo Apple.

Apple iPhone 11 (256GB) - Rosso Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Le unità disponibili, secondo quanto trapela dalla pagina di acquisto su Amazon, sono risicate. Altrettanto vero che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori scorte, essendoci un chiaro messaggio in merito. Staremo a vedere come andranno le cose, ma se eravate in attesa di spendere una cifra del genere per assicurarvi un iPhone 11 da 256 GB, questo potrebbe essere effettivamente il momento giusto per procedere. Le altre varianti cromatiche, infatti, richiedono un esborso superiore agli utenti interessati.

Faccio anche presente che i tempi di consegna sono strettissimi per tutti coloro che intendono acquistare un iPhone 11 da 256 GB su Amazon oggi 2 giugno. Considerando il periodo che ci siamo appena messi alle spalle, almeno in parte, si tratta di un’informazione non di poco conto qui in Italia.