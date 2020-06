Al Bano risponde alle polemiche sulla situazione finanziaria: “Mai pianto miseria, parole strumentalizzate”

Dopo le dichiarazioni sulla sua situazione economica Al Bano risponde alle polemiche e lo fa ai microfoni dell’Adnkronos. Pochi giorni fa, infatti, il cantautore di Cellino San Marco aveva affidato alle colonne di Diva E Donna uno sfogo sul problema delle troppe uscite e delle scarse entrate finanziarie per via della serrata totale per contrastare la pandemia del Coronavirus, una situazione che ha paralizzato il mondo della musica.

Durante l’intervista Al Bano aveva dichiarato che queste condizioni gli avrebbero permesso di tirare avanti solo per un altro anno, scatenando le polemiche sui social. Per questo la voce di Felicità ha risposto alla furia del web parlando con l’Adnkronos.

Complici molte testate che hanno ripreso le sue dichiarazioni, Al Bano si è ritrovato a dover porre chiarezza: “Ancora una volta le mie parole sono state strumentalizzate“. Il cantautore pugliese ha precisato, a questo giro, che nell’intervista a Diva E Donna si è limitato a sottolineare la cifra che gli spetterebbe come pensione, ma non era un modo per piangere miseria.

A tal proposito Al Bano ha precisato di non aver mai pianto miseria nemmeno quando l’ha vissuta: al contrario, la sua azienda vinicola non ha mai risentito del lockdown, anche se le sue attività hanno sempre garantito il lavoro a 50 famiglie, una possibilità venuta meno con il Coronavirus.

Per questo il cantautore ha lamentato le conseguenze sul lavoro solamente in termini di attività musicale, considerando la chiusura dei concerti, ma ripete che non era nelle sue intenzioni offendere le persone che percepiscono un reddito decisamente inferiore al suo: “Mai e poi mai avrei potuto lamentarmi della situazione”, sottolinea il cantautore.

Oggi nulla gli manca, sostiene l’artista, e per questo insiste nel riportare che le sue parole sono state strumentalizzate. Al Bano risponde alle polemiche, dunque, polemizzando contro le testate che hanno distorto le sue dichiarazioni.