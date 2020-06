Un concerto di Ghali in Germania con l’esperimento drive-in contro il COVID-19

Si terrà il 26 giugno il concerto di Ghali in Germania, con un esperimento in stile drive-in per rispettare le norme per il contenimento del contagio da Coronavirus. L’annuncio del concerto speciale è stato dato suoi social dell’artista, che ha ricevuto numerose richieste da parte dei fan, che vorrebbero un live simile anche in Italia.

L’esperimento del drive-in aveva fatto storcere il naso ai puristi, che avevano rigettato l’idea di seguire un concerto dall’auto, quando appariva comunque come unica soluzione per non silenziare completamente il comparto degli spettacoli dal vivo.

Il concerto è in programma per il 26 giugno a Düsseldorf presso il Drive & Car Autokino e sarà la prima prova dal vivo di DNA, ultimo album di inediti che ha rilasciato nel mese di febbraio dopo il lancio di Boogieman, il singolo che ha concepito con Salmo. Durante l’ospitata al Festival di Sanremo, ha invece presentato il singolo Good Times, che ha destinato alla rotazione radiofonica alcuni giorni più tardi.

Sul palco del concerto in Germania, Ghali presenterà anche i brani della versione deluxe di DNA, dalla quale ha appena estratto il singolo Milf e l’anticipazione in Cacao, che ha presentato insieme all’annuncio della versione estesa dell’ultimo album.

Per ascoltare la musica di DNA dal vivo in Italia, occorre aspettare fino ai mesi autunnali. I concerti avrebbero dovuto tenersi nel mese di maggio, ma l’emergenza Coronavirus ha comportato uno slittamento delle date che sono state riprogrammate per i prossimi mesi. Ghali era stato tra i primi a rinviare i concerti, ben prima che venisse prolungato il lockdown. I biglietti per i concerti sono ancora in prevendita su TicketOne.

Il disco precedente, Album, era stato presentato nei palasport – con il primo concerto al Mediolanum Forum di Assago – mentre per DNA la dimensione sarà più raccolta, con i concerti in programma al Fabrique di Milano.