Tornano attuali i problemi Intesa Sanpaolo oggi 1 giugno: il login non funziona

Occorre analizzare con attenzione la questione relativa ai problemi Intesa Sanpaolo che sono stati segnalati oggi 1 giugno, considerando il fatto che alcuni utenti stanno riscontrando non poche difficoltà per quanto concerne la corretta procedura di login. Dopo il report di pochi giorni fa, quando si è venuta a creare una situazione simile nel nostro Paese, tocca dunque analizzare un altro malfunzionamento. Non ci sono ancora i presupposti per parlare di down, è giusto evidenziarlo, ma è altrettanto importante analizzare con attenzione l’evoluzione dei fatti.

Alcune informazioni riguardanti i problemi Intesa Sanpaolo di oggi 1 giugno

Provando a mettere a fuoco con maggiore precisione i problemi Intesa Sanpaolo di oggi 1 giungo, potrei dire che apparentemente ci siano segnalazioni soprattutto da chi utilizza l’app. L’andamento della curva su Down Detector ci dice che, fondamentalmente, i numeri non siano ancora così allarmanti, ma è chiaro che per qualcuno ci sia in questo momento un disagio. Solo nei prossimi minuti capiremo quanto sia esteso il bug di rete, auspicando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Ho provato ad effettuare dei test in prima persona sotto questo punto di vista e posso confermarvi che appare un messaggio di errore dopo aver utilizzato l’impronta digitale, necessaria per il login tramite app. Al momento, comunque, non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali sui problemi Intesa Sanpaolo che in tanti stanno riscontrando. Anche voi state incontrando difficoltà? Fateci sapere con un commento qui di seguito.

Aggiornamento ore 10:33. I problemi Intesa Sanpaolo continuano ad essere segnalati. Dopo circa 40 minuti la prima impennata della curva, infatti, riscontro la medesima anomalia di cui vi ho parlato in precedenza. Resta il silenzio dell’azienda. Di sicuro la questione inizia ad essere abbastanza “seria”, auspicando un rapido intervento dei tecnici.

Aggiornamento ore 13:58. Dopo quasi quattro ore, i problemi Intesa Sanpaolo persistono. Il messaggio di errore post login è invariato e, a conti fatti, la banca online resta inutilizzabile.