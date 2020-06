Sta arrivando anche in Italia EMUI 10 su Huawei P20 e P30 Lite New Edition: repliche ufficiali

Si torna a parlare con insistenza del rilascio dell’aggiornamento con EMUI 10 per Huawei P20 e P30 Lite New Edition. Abbiamo affrontato l’argomento a caratteri generali per il primo smartphone la scorsa settimana, annunciando l’avvio del rollout su scala globale, ma è chiaro che in tanti in Italia si stiano chiedendo quale sia lo stato dei lavori. Ancora più avanzato quello del secondo device, almeno stando alle informazioni che abbiamo a disposizione ad inizio giugno.

La situazione sull’aggiornamento con EMUI 10 per Huawei P20 e P20 Pro

Partiamo proprio da Huawei P20, anche se il feedback ottenuto dalla divisione italiana si concentra soprattutto su Huawei P20 Pro. Lo sviluppo software dei due dispositivi è sempre andato a braccetto, quindi le rassicurazioni ufficiali che vi riporto devono essere intese per entrambi i device: “L’aggiornamento ad EMUI 10 per P20 Pro sarà rilasciato molto presto. Tieni presente che potrebbe volerci un po’ di tempo prima che tutti gli utenti lo ricevano“. Questa la risposta ad un utente che sui social ha richiesto informazioni su EMUI 10.

In arrivo l’aggiornamento EMUI 10 anche per Huawei P30 Lite New Edition

Appare evidente che la situazione si stia sbloccando anche per chi attende questo pacchetto software con Huawei P30 Lite New Edition. Vedere per credere quanto affermato sempre dalla divisione italiana: “L’aggiornamento ad EMUI 10 per P30 Lite new edition è in fase di rilascio, tuttavia le tempistiche esatte di ricezione potrebbero variare in base a diversi parametri, come ad esempio la presenza della personalizzazione di un operatore telefonico“.

Insomma, tutti i tasselli stanno andando al proprio posto e a stretto giro gli utenti in possesso di un Huawei P20 e P30 Lite New Edition finalmente potranno toccare con mano un aggiornamento estremamente importante, visto che si parla di EMUI 10 in versione stabile. Che ne pensate degli ultimi feedback da parte della divisione italiana?