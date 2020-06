Solo Flight 1 giugno: Enrico Ruggeri, Luca Madonia, Alberto Ferrarini, Morgan …

Stasera un altro volo solitario del Barone Rosso in diretta a partire dalle 20 in contemporanea sulle homepage di:

Mentre nella seconda parte, che finirà verso l’una di notte, voleremo a tutto vinile con racconti di musica e ascolto di dischi, nella prima parte ci saranno collegamenti con vari artisti: Enrico Ruggeri, Morgan (???), Luca Madonia, Pierdavide Carone, i Down To Ground, Lodola, Marc Urselli e il fenomeno Alberto Ferrarini.

LUCA MADONIA ha pubblicato un album dove ci sono brani fatti anche con ENRICO RUGGERI (Allora fallo) e MORGAN (Io che non ho sognato mai). Stasera dovremo contattarli tutti e tre, anche se con Morgan il condizionale è sempre d’obbligo.

PIERDAVIDE CARONE, dopo il boom di “Caramelle” di ormai tanto tempo fa con i Dear Jack, torna dopo un momento molto difficile, a livello personale, con un brano dove pare incitare non solo se stesso: “Forza e coraggio”.

I DOWN TO GROUND sono una band multietnica. Pur essendo di Treviso hanno origini neozelandesi e vietnamite. Hanno avuto collaborazioni internazionali e aperto concerti di star come Skunk Anansie o Motel Connection. Stasera mi collegherò con Michele Cesca, frontman nato a Turangi in Nuova Zelanda da padre italiano e madre maori. Per il Barone Rosso Solo Flight hanno registrato una speciale versione acustica del loro nuovo singolo “Let Go”

MARC URSELLI è una eccellenza italiana esportata a New York dove nel suo studio sta registrando brani importanti che coinvolgono anche Nick Cave e un album omaggio ai T-Rex di Marc Bolan.

MARCO LODOLA ha presentato ieri alla Meeting Art di Vercelli il suo enorme libro, opera omnia delle sue opere luminose, creato da Glance Art Studio. Un lavoro di 600 pagine. Stasera, oltre a collegarmi con lui, mostrerò video di testimonianze che lo riguardano, fatte da Fiorello, Giuliano dei Negramaro, Rita Pavone, Vittorio Sgarbi, Gigi D’Alessio, Andy Bluvertigo, Gianni Fantoni, Claudio Cecchetto, Leo Gassmann, Renzo Arbore, Ron, Salvatore Esposito, Enzo Iacchetti, etc.

ALBERTO FERRARINI è stata una scoperta recente. Mia, perché è noto a decine di migliaia di persone che lo seguono in ogni diretta. Attraverso la numerologia riesce a capire personalità, caratteri, avvenimenti, malattie delle persone. Ferrarini è l’unico a condividere una scienza che è usata in segreto dai potenti della terra o che , come cabala, condiziona decisioni importanti che vengono prese. Gli ho dato tanti numeri che riguardano JIMI HENDRIX e ci racconterà il genio musicale del secolo scorso attraverso una luce diversa, quella dei numeri.

Stasera staremo insieme con una serenità rigenerante. Per questo è importante che tu condivida la diretta con tutti i tuoi amici, che crei dei video party. Più siamo più forza la nostra positività avrà per sciogliere i nodi che ci hanno creato in questo periodo. Ci vediamo alle 20.

