Sinead O’Connor contro i muratori del vicinato: “Se non la smettete di lavorare vi spargo la me**a sulla porta”

Stizzito e furente il tweet scritto da Sinead O’Connor contro i muratori impegnati a fare lavori nella porta accanto. Nell’ultima ora, infatti, la voce di Nothing Compares 2 U ha riversato sui social la sua frustrazione nei confronti dei rumori provenienti dal vicinato, una situazione che la cantante considera fuori luogo e che la costringe ad adottare un linguaggio greve.

Una rabbia, quella di Sinead O’Connor, che arriva nel giorno in cui nella Repubblica d’Irlanda ricorre la Bank Holiday, festività istituita nel 1871 inizialmente come festività di tutti i lavoratori delle banche, ma nei decenni successivi è stata estesa a tutti i settori.

La Bank Holiday ricorre più volte l’anno, compreso il primo lunedì di giugno che, appunto, è oggi. Per questo Sinead, accortasi dei lavori nel vicinato, scrive: “Oggi è la ca**o di Bank Holiday!” e per questo tuona: “Se non smettete subito di lavorare giuro che prendo la me**a del mattino e la porto sulla porta del vostro capoufficio“.

Suona sicuramente strano, anche se può essere uno scherzo, il tono usato da Sinead O’Connor dopo aver appreso che nelle ultime ore la cantante ha dichiarato di voler diventare assistente sanitaria per il COVID-19. Una scelta che le dà coraggio nel conseguire un diploma e impegnarsi nel settore.

“Non sono certa di riuscire a prendere il titolo, ma se non dovessi riuscire mi batterò per ottenerlo”, ha dichiarato la cantante irlandese in una puntata del programma The Late Late Show andato in onda il 29 maggio.

In risposta al suo ultimo tweet non è mancata una certa ironia da parte dei follower: “Nothing compares to poo“, ha scritto un utente, mentre altri le hanno dimostrato solidarietà in quanto infastiditi, anch’essi, dal rumore che i lavori dei muratori creano nel vicinato.

Il tweet di Sinead O’Connor contro i muratori che rumoreggiano nell’abitazione accanto non è comunque lontano da polemiche: “Ottimo spirito islamico”, scrive un uomo.

This is a message for the builders next door. ITS A FUCKING BANK HOLIDAY! If you don't cease work right now I swear I'm taking my morning shit on your foreman's office floor. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 1, 2020