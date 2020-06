Si sblocca la produzione per iPhone 12 da 6.1 pollici: le nuove date trapelate

Si torna finalmente a parlare di una macchina che riparte oggi 1 giugno, in riferimento alla produzione del tanto atteso iPhone 12 da 6.1 pollici. Le ultime notizie raccolte, infatti, danno continuità a quanto riportato nelle scorse settimane e finalmente ci forniscono prospettive positive sotto questo punto di vista. In particolare, i rumors odierni ci dicono che una svolta in questo senso ci sarà tra luglio e agosto in anticipo sul resto della gamma degli iPhone di punta concepiti dall’azienda quest’anno. Questo, stando ad un nuovo rapporto di DigiTimes.

La produzione di iPhone 12 durante il 2020

Secondo MacRumors, avremo almeno quattro modelli da toccare con mano quest’anno con gli iPhone 12. In particolare, Samsung fornirà i display per tre modelli: in primis, l’iPhone 12‌‌ da 5,4 pollici entry-level, senza dimenticare quelli che negli USA vengono sono stati ribattezzati come “iPhone 12‌‌ Pro” da 6,1 pollici e 6,7 pollici. Il quarto nuovo modello, invece , dovrebbe concentrarsi su un ‌‌iPhone 12‌‌ da 6,1 pollici con specifiche simili al modello entry-level. E qui si dice che la scena dovrebbe essere dominata da partner come BOE e LG per quanto riguarda la fornitura di display.

Insomma, con uno scenario del genere non possiamo escludere che Apple riesca in parte a rispettare la pianificazione degli anni scorsi per il lancio sul mercato di un nuovo dispositivo. Nella peggiore delle ipotesi, il ritardo dovrebbe essere minimizzato. Un affare, considerando la piega che avevamo preso fino a poche settimane fa in seguito all’esplosione della pandemia da Coronavirus.

Come accennato, le notizie odierne sull’iPhone 12 da 6.1 non possono essere considerate ufficiali, motivo per il quale invito i nostri lettori alla massima prudenza. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Apple in questo senso, considerando che in giro per il mondo in tanti attendono l’avvio effettivo della produzione dei nuovi dispositivi per questo 2020.