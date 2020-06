Rocco Hunt annuncia il nuovo singolo Sultant’A Mia

Sultant’A Mia è il nuovo singolo di Rocco Hunt. Il brano, che è già circolato sui social durante il lockdow, sarà rilasciata ufficialmente il 3 giugno con la produzione di Nazo. Ad annunciarlo è il giovane artista campano, che ha anche spiegato come sia nata la canzone che segna la fine della quarantena e apre alla ripartenza, verso un graduale ritorno alla normalità.

La diffusione del brano è stata molto veloce. Sultant’A Mia è circolata su Messenger e qualche ora dopo è risuonata sui social e negli autoradio. Il significato del brano è spiegato da Rocco Hunt, che si è anche soffermato sul ruolo ricoperto dal suo producer, grazie al quale avrebbe trovato una nuova dimensione.

“Dopo un lungo periodo di lockdown, in cui non è stato possibile per le persone stare insieme, questo pezzo è una liberazione – racconta Rocco Hunt – Finalmente ci si può riabbracciare e quindi ‘Se non scendi salgo io, stasera sei soltanto mia’. Abbiamo deciso di lanciare il brano sulla chat messenger, e il giorno stesso suonava già nelle macchine e sui balconi, prima ancora che uscisse ufficialmente. Con Valerio Nazo, il producer del brano, ho trovato la mia dimensione, il mio mondo… Sono sereno e pronto a far uscire tanta musica prossimamente.”