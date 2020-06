Prossimo il lancio Honor Play 4 5G, ecco perché dovrebbe interessarvi

Un altro smartphone Anroid interessante che sta sta prendendo forma è Honor Play 4 5G, di cui il TENAA, come riportato da ‘Huawei Central‘, ci ha fornito già qualche dettaglio non affatto trascurabile. Partiamo col dire che si tratta di un dispositivo caratterizzato da uno schermo di 6.81 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e con al di sotto una fotocamera anteriore punch-hole da 16MP. Honor Play 4 5G è spinto dal processore MediaTek Dimensity 800 5G (cosa che gli garantisce la compatibilità con gli ultimi standard di rete 5G), in accoppiata a 4, 6 o 8GB di RAM e 64, 128 e 256GB di memoria interna.

Bene anche il comparto fotografico posteriore, composto da un sensore principale da 64MP (apertura f/1.8), un grandangolare da 8MP (apertura f/2.4), un sensore macro da 2MP ed uno ToF per la raccolta dei dati relativi alla profondità di campo, sempre da 2MP. Honor Play 4 5G integrerà una batteria da 4200mAh, Android 10 con Magic UI 3.1 e dimensioni pari a 170 × 78,5 × 8,9 mm (distribuite in un peso di 213 gr.). Nel giro dei prossimi giorni, più precisamente il 3 giugno, Honor Play 4 5G, insieme al fratello Honor Play 4 Pro, verrà presentato in Cina, e quindi vi sapremo dire senz’altro di più anche sul prezzo di vendita che gli sarà riservato.

In ogni caso, non parliamo di un dispositivo da disdegnare: bello, colorato (dovrebbero essere quattro le nuance cromatiche disponibili), con un lettore di impronte digitali posizionato sul versante laterale e con ben quattro fotocamere posteriori. A questo punto non serve aggiungere altro, speriamo solo il prezzo si mantenga il più competitivo possibile (cosa che renderebbe questo dispositivo ancora più interessante), e che lo smartphone arrivi anche in versione internazionale per l’Europa. Qualora dovesse essere reso disponibile per il nostro mercato sareste disposti a puntarci? Fatecelo sapere, se vi va, lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.