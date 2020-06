Pioggia di aggiornamenti per i Samsung Galaxy S20: nuovo firmware migliorativo

Potremmo definirla una vera e propria pioggia di aggiornamenti quella in corso per i Samsung Galaxy S20. Nelle ultime ore in effetti, come riportato anche da SamMobile, i top di gamma in carica hanno cominciato a ricevere un nuovo update che si aggiunge a quello precedente solo di una manciata di giorni fa.

C’è gran fermento software per lo sviluppo dei Samsung Galxy 20, non c’è che dire. L’ultimo pacchetto che andiamo ad esaminare è quello siglato con build G98xNKSU1ATED. Non si tratta ancora della patch di giugno per questo mese appena cominciato e il peso del firmware non supera i 208 MB. Ingombro davvero esiguo ma che porta con se interessanti miglioramenti, almeno secondo le indicazioni del changelog. Siamo, in effetti, al cospetto di un update che migliora la qualità delle chiamate in partenza e in arrivo sulle ammiraglie di questo 2020.

Il via all’aggiornamento in questione per i Samsung Galaxy S20 ha avuto il via in Sud Corea, nella madrepatria del produttore degli smartphone di punta. Non c’è dubbio che la gamma riceverà lo stesso trattamento anche nel resto del mondo ma è possibile che il miglioramento alla qualità delle chiamate si integri con la patch di sicurezza del mese di giugno prima menzionato.

L’ormai penultimo aggiornamento per i Samsung Galaxy S20 di solo una decina di giorni fa, contribuiva ad un miglioramento della resa della fotocamera ma anche alla stabilità del telefono. Gli sforzi, insomma, non sono pochi per migliorare l’esperienza utente di chi ha già scelto il dispositivo nella prima ora ma anche per portare più potenziali clienti verso la scelta d’acquisto. Complice il periodo di emergenza Covid-19. non si può certo dire che le vendite del dispositivo siano andate a gonfie vele. L’importanza del post-sviluppo per dare valore alle ammiraglie resta dunque innegabile, adesso ma anche nelle prossime settimane.