Offerte Volantino MediaWorld: bici e monopattini elettrici col bonus mobilità in sconto fino al 7 giugno

Le offerte Volantino MediaWorld sono tornate anche per il mese di giugno. E questa volta, oltre che all’elettronica di consumo e all’universo videoludico, strizzano pure l’occhio alla mobilità. Con la promozione denominata Un Nuovo Tempo, la nota catena mette infatti in sconto smartphone – sia Apple che con sistema operativo Android -, PC Gaming, console assortite con tanto di giochi – da PS4 a Xbox One, passando pure per l’ibrida Nintendo Switch -, assieme ad alcuni modelli di biciclette e monopattini elettrici. Un’occasione assai ghiotta soprattutto ora che il Governo italiano ha avviato il cosiddetto Bonus Mobilità 2020 all’interno del DL Rilancio, che prevede un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, in ogni caso, in misura non superiore a 500 euro.

Offerta i-Bike, BRERA 20" Unisex adulto, nero, unica Brera bicicletta foldable con ruote da 20"

Telaio in acciaio e cambio singolo

Proprio in quest’ottica, tra le nuove offerte Volantino MediaWorld abbiamo deciso di mettere in luce proprio quelle dedicate a bici e monopattini elettrici. In ogni caso, potete comunque consultare tutti gli sconti attivi sia online che in negozio fiondandovi sul sito ufficiale della compagnia, ed in particolare nella sezione dedicata a Un Nuovo Tempo – attiva fino al 7 giugno 2020. Spazio allora alla I-Bike Brera, venduta al prezzo scontato di 594 euro. Questo significa che, sfruttando il bonus, la pagherete circa 240 euro. Interessante pure il Lexgo Monopattino Lex R8 5a, prezzato da MediaWorld a 319 euro – potete pagarlo anche con il comodo Tasso Zero. Costa invece 305 euro il Ninebot KickScooter ES1 di Segway, elegante, leggero e dotato di un sistema di chiusura “One-push”.

Come funziona il Bonus Mobilità 2020

Vi ricordiamo che il il Buono Mobilità è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, in ogni caso, in misura non maggiore di 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini elettrici e altri veicoli per la mobilità a propulsione prevalentemente elettrica a uso individuale, dunque hoverboard, dispositivi Segway e simili. Il Bonus Mobilità 2020 avrà due fasi, nella prima sarà il cittadino a essere rimborsato del 60% della spesa sostenuta, nella seconda il cittadino pagherà al negoziante aderente solo il 40% del prezzo totale, con il rimborso che andrà direttamente al venditore.