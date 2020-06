La seconda parte de L’Attacco dei Giganti 3 su Netflix, dal 1° giugno i nuovi episodi dell’anime di successo

Dopo mesi di attesa, arriva la seconda parte de L’Attacco dei Giganti 3 su Netflix. Il primo blocco di episodi era già stato distribuito lo scorso anno, il secondo, invece, è stato pubblicato il 1° giugno sulla piattaforma, doppiata in italiano.

Il manga su cui si basa l’anime è stato scritto e disegnato da Hajime Isayama. La serie animata, in onda dal 2013, si concluderà con una quarta stagione. L’Attacco dei Giganti (nell’originale, Shingeki no kyojin) è ambientato in un mondo alternativo in cui l’umanità è stata decimata dalla comparsa improvvisa dei giganti. Per difendersi da questi esseri colossali, i superstiti hanno vissuto circondati da mura invalicabili, innalzate allo scopo di proteggerli. Le creature hanno un aspetto umanoide, ma sono diversi nell’appetito: essi divorano gli uomini senza apparente motivo.

La storia principale ruota intorno a Eren Jaeger, a sua sorella adottiva Mikasa Ackermann e al loro amico d’infanzia Armin Arlert, le cui vite vengono stravolte dall’attacco di un gigante colossale ed un gigante corazzato, che apre un varco per la distruzione della città e provoca la morte della madre di Eren. Costretti a fuggire con il resto dei superstiti, i tre decidono di arruolarsi nell’esercito di difesa.

Nella terza stagione, dopo la brutale minaccia del Gigante Bestia e la fuga dei traditori, Eren e i suoi compagni vedono scossi nelle fondamenta i valori con cui sono cresciuti. Minacciati nella sopravvivenza, in questo nuovo capitolo continueranno a cercare un fuoco di verità che illumini il loro cammino. Nuove rivelazioni sono però dietro l’angolo. La seconda parte de L’Attacco dei Giganti 3 riparte dall’episodio 50 in cui il corpo di ricerca deve riconquistare il distretto di Shiganshina per entrare nella cantina di Eren. Un gigante dormiente, però, rischia di mettere in serio pericoloso la loro missione.

Il manga originale, così come l’adattamento televisivo, ha riscosso un ottimo risultato tra pubblico e critica. Nel 2011, l’opera si è classificata all’undicesimo posto nella lista di quelle più vendute di sempre. In particolare, L’Attacco dei Giganti è diventato popolare per la sua ambientazione angosciosa e carica di tensione; l’idea di base è la lotta alla sopravvivenza, unita alla storia agghiacciante di creature umanoidi che divorano esseri umani – questi, a loro volta, costretti a vivere in mura confinanti per proteggersi.