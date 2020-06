Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo a Io E Te: “Gli devo molto, lo aspetto in trasmissione”

Nella puntata pilota di Io E Te Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo e dichiara pubblicamente di volerlo invitare in trasmissione. Lo fa, la cantante lirica, con la complicità di Pierluigi Diaco che si unisce a lei nell’invitare lo storico conduttore in studio.

Non un invito qualsiasi: Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono sposati nel 1986 per poi divorziare nel 2004, e a più riprese la cantante lirica ha sottolineato che mantenere i buoni rapporti con l’ex marito è stato difficile.

Una tensione che pare essersi affievolita dopo l’intervento di Pippo Baudo da Maurizio Costanzo, quando il conduttore ha parlato dell’importanza di Katia Ricciarelli nella sua vita.

La Ricciarelli, infatti, ha rivolto al conduttore più noto della televisione italiana un pensiero pieno di affetto e riconoscenza. Un pensiero che parte più da lontano, all’indirizzo della Rai: “Devo tutto alla Rai, anche un matrimonio“, ha raccontato Katia Ricciarelli nel format di Pierluigi Diaco riferendosi proprio a Pippo Baudo.

Il suo ex marito, come racconta la cantante lirica, le ha insegnato come si gestiscono i ritmi televisivi. Soprattutto Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo nel contesto di quell’incontro all’Arena di Verona per seguire La Traviata di Franco Zeffirelli, scomparso nel giugno 2019.

I due ex coniugi sedevano a poche poltrone di distanza: “Incontrarlo mi ha dato la sensazione di averlo lasciato il giorno prima“, spiega la Ricciarelli senza tralasciare il dettaglio di quell’abbraccio cordiale all’Arena, un gesto che somigliava tanto all’affetto tra due amici che si rivedono dopo tanto tempo.

Nel programma di Pierluigi Diaco la cantante lirica si occupa della rubrica dedicata agli animali e della posta del cuore e il tutto, infine, avverrà senza un copione. “Non amo essere telecomandata”, aveva riferito la Ricciarelli a Libero durante un’intervista.

Nella prima puntata della nuova stagione di Io E Te, dunque, Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo e insieme a Pierluigi Diaco lo invita in trasmissione.