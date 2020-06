Il Sudore Ci Appiccica è il nuovo singolo di Francesco Gabbani da Viceversa (audio e testo)

Il nuovo singolo di Francesco Gabbani è Il Sudore Ci Appiccica. Il brano arriva dopo Viceversa, che il cantautore carrarese ha portato con successo sul palco del Festival di Sanremo, raggiungendo il secondo posto dietro Fai Rumore di Diodato.

Il brano porta la firma di Francesco e Filippi Gabbani, Luca Chiaravalli e Pacifico. La produzione è invece affidata a Matteo Cantaluppi. Il singolo sarà in rotazione radiofonica a cominciare dal 5 giugno, come secondo estratto da Viceversa. L’album è stato rilasciato subito dopo Sanremo, il 14 giugno, per BMG.

Il Sudore Ci Appiccica arriva, inoltre, in un momento storico quanto doloroso per la nostra Nazione. Il singolo di Francesco Gabbani è anche un invito all’altruismo, abbandonando ogni genere di individualismo.

Viceversa ha segnato il ritorno di Francesco Gabbani sul palco del Festival di Sanremo, nel quale aveva trionfato per due anni consecutivi prima nella Sezione Giovani poi in quella Campioni, con il brano Occidentali’s Karma. Una vittoria arrivata a sorpresa, la sua, davanti a Fiorella Mannoia che era stata data come vincitrice certa.

In questi mesi di lockdown appena trascorsi, Francesco Gabbani è stato tra i primi a proporre dei piccoli concerti da casa, iniziativa che hanno seguito in molti. I concerti da casa sono poi diventati un’abitudine e sono proseguiti fino alla fine della quarantena. Per i concerti dal vivo, sarà invece necessario aspettare ancora per qualche mese o almeno fino alla fine dell’emergenza. Tutti i concerti estivi sono rimandati.

Gli appuntamenti live sono attesi per i mesi autunnali, con il concerto che Francesco Gabbani terrà all’Arena di Verona l’8 ottobre. Per il momento, il concerto è formalmente in piedi ma le incertezze in merito alla prossima stagione di live sono ancora tante. L’organizzazione del concerto all’Arena di Verona è subordinata all’uscita dall’emergenza Coronavirus, dichiarata fino al 31 luglio ma soggetta a lunga proroga.

