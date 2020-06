Il like di Ultimo che ha fatto arrabbiare Twitter (e che sicuramente ti è sfuggito)

Quando si tratta di un argomento così delicato, basta un like per accendere gli animi: è quello che è successo oggi ad Ultimo, su Twitter.

Un utente ha messo like al commento che un utente ha lasciato sotto un articolo del Corriere della Sera e Ultimo ci ha messo un cuore. Il suo like non è passato inosservato e in pochi minuti ha generato numerosi commenti, alcuni anche piuttosto esilaranti ma tutti estremamente polemici.

La faccenda però non è per niente divertente. Tutto parte da un post sul Coronavirus, il nemico contro cui stiamo combattendo ormai da febbraio.

L’Italia ha superato la Fase 1 della pandemia ed è in piena Fase 2, quella della convivenza con il virus e della ripartenza delle attività commerciali.

Il Corriere della Sera twitta: “Sorpresa dai test nelle fabbriche: chi è infetto non contagia i colleghi”.

Un utente risponde: “Sorpresa in generale: non c’è stata alcuna pandemia. E sorpresa sorpresona: invece lo Stato di Emergenza invece c’è eccome e oggi lo prolungano al 31 gennaio 2021! Dai, ridete con addosso quelle mascherine inutili e dannose, che siete così teneri”.

Ultimo lascia un like.

Numerose sono le teorie in merito alla diffusione del Coronavirus. C’è chi si schiera dalla parte dei complottasti e chi invece ha piena fiducia nelle autorità. Discutere la realtà del fatti non è argomento di questo post e non dovrebbe esserlo neanche il like di Ultimo.

Ultimo non ha forse il diritto di esprimersi e di esprimere apprezzamenti senza per questo essere condannato e giudicato? A quanto pare no: i commenti generati in un paio d’ore lo hanno spinto a rimuovere il like, divisi tra chi lo vede come il bimbo viziato costretto a rinunciare al tour negli stadi e chi come il complottista numero 1 in Italia ripescando vecchi sfoghi di Sanremo 2019 (in sala stampa dopo la mancata vittoria).

Sarebbe più facile se considerassimo Ultimo per quello che è: una persona, con idee (forse diverse dalle tue). Prima che un artista.