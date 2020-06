Gaia Gozzi fidanzata, svelato il nome del fortunato e non è Alberto Urso

Gaia Gozzi fidanzata, secondo i nuovi gossip che sono emersi sulla vincitrice di Amici di Maria De Filippi in carica. La giovane artista di Nuova Genesi, che era stata al centro dei pettegolezzi per una presunta relazione con Alberto Urso, torna a far parlare di sé con il nome del nuovo fidanzato che sarebbe praticamente certo.

Stando alle ultime indiscrezioni, Gaia Gozzi starebbe frequentando Daniele Dezi, noto produttore già nella squadra di Coez, Salmo e Achille Lauro. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma sembra che Dezi fosse presente nel dietro le quinte della semifinale di Amici Speciali, andata in onda il 29 maggio in prima serata su Canale5.

Ed è proprio nel corso di Amici Speciali che era emerso il gossip sulla presunta relazione tra Alberto Urso e Gaia Gozzi, che avevano però smentito di aver iniziato una frequentazione. A smorzare le tensione, se mai ce ne fosse stata, era stata Anna Pettinelli, la quale aveva derubricato la loro relazione a una “friendzonata“. Tra i due non ci sarebbe quindi stato niente, se non una simpatia.

I gossip su Gaia Gozzi, come riporta Vicolo Delle News, sono stati messi a tacere da Maria De Filippi che ha smentito ogni sorta di legame tra Gaia Gozzi e Alberto Urso affermando che il nuovo partner di uno dei due si trovava nel dietro le quinte della trasmissione, riferendosi probabilmente a Dezi.

Gaia Gozzi, che ha appena rilasciato il primo album Nuova Genesi, è la vincitrice in carica di Amici di Maria De Filippi. L’edizione 19 si è conclusa ad aprile in un’atmosfera surreale e in piena quarantena, senza pubblico e senza la possibilità – per Gaia – di festeggiare la vittoria del talent. Attualmente, Gaia Gozzi è in radio con Chega, singolo estratto dal suo album di debutto per il quale non ha potuto organizzare la promozione.