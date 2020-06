Con ghiera rotante il prossimo Samsung Galaxy Watch, gradito ritorno

Quest’anno dovremmo assistere al lancio di un nuovo Samsung Galaxy Watch, che potrebbe anche sancire il ritorno alla ghiera fisica rotante, una caratteristica che è molto mancata agli appassionati, e che è finalmente pronta a tornare. I colleghi di SamMobile ne sono quasi certi: la ghiera rotante sarà prerogativa del prossimo Samsung Galaxy Watch (molti utenti la considerano la modalità più comoda per la navigazione nell’interfaccia utente).

Nonostante la presentazione nel 2019 dei Samsung Galaxy Watch Active e Galaxy Watch Active 2 (nati per il monitoraggio dell’attività fisica, e dal look decisamente minimale), si sentiva il bisogno di un ritorno alle origini, al primo Samsung Galaxy Watch (che ricordiamo essere stato l’erede dei Galaxy Gear S), uno smartwatch dal design possente, e che molto era mancato al catalogo. La cosa non deve comunque sminuire la bontà dei Samsung Galaxy Watch Active e Galaxy Watch Active 2, indossabili anch’essi molto apprezzati dagli utenti, e supporto in modo eccezionale dal colosso di Seul lato software (ricordiamo l’imminente rilascio di un aggiornamento che porterà sui Watch Active 2 le funzionalità ECG e della misurazione della pressione sanguigna, per tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute, anche nel corso dell’attività fisica).

La prossima linea dei Samsung Galaxy Watch potrebbe contarne uno con diametro da 45 mm, ed un altro da 40, 41 mm con cassa realizzata in titanio. Non mancherà il supporto alle reti LTE, così come quello al GPS. Allo stesso modo, i nuovi smartwatch dovrebbero garantire un’impermeabilità fino a 5 ATM e lo standard militare STD-810G. La presentazione potrebbe avvenire nel corso del mese di agosto, contestualmente al lancio dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Plus, oltre che dei Galaxy Tab S7. Se avete qualche domanda da rivolgerci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.