Android 10 stabile con MIUI 11 su Xiaomi Mi 9 Pro 5G, roll-out in Cina

Per lo Xiaomi Mi 9 Pro 5G è arrivato il momento di aggiornarsi ad Android 10 in versione stabile con MIUI 11. Come riportato da ‘gizchina.com‘, l’upgrade sarebbe partito in queste ore dalla Cina attraverso il pacchetto firmware MIUI V11.06.0.QFXCNXM, che include, tra le altre ottimizzazioni, le patch di sicurezza di aprile 2020 (le penultime in ordine rispetto al rilascio compiuto da Google, in attesa che vengano rilasciate quelle di giugno).

Il peso del pacchetto destinato allo Xiaomi Mi 9 Pro 5G è di 2,6GB (probabilmente non sarebbe una buona idea procedere al download immediato su rete cellulare: vi consigliamo, una volta ricevuta la notifica OTA di avvenuta disponibilità, di attendere per il download fino all’aggancio ad una rete Wi-Fi stabile). Non è detto vi accorgiate subito delle differenze: sappiamo bene che per gli utenti Xiaomi il passaggio da un’interfaccia proprietaria all’altra è molto più visibile rispetto a quello che segna la transizione da una major-release dell’OS alla successiva, anche se la cosa potrebbe sembrare impossibile all’apparenza. Attenti anche alla percentuale di carica residua, meglio se superiore al 50% (diversamente collegate il dispositivo alla rete elettrica oppure posticipate l’aggiornamento).

Lo Xiaomi Mi 9 Pro 5G, in ogni caso, è stato presentato lo scorso settembre in qualità di primo smartphone del produttore ad essere compatibile con lo standard di rete 5G di ultima generazione. Il device include uno schermo AMOLED da 6.39 pollici, è spinto dal processore Snapdragon 855+ (fino a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna) e prende le mosse da una batteria da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W. Il rilascio su Xiaomi Mi 9 Pro 5G di Android 10 in versione stabile basata sull’interfaccia proprietaria MIU 11 è partito in queste ore dalla Cina, ma probabilmente lo vedrete arrivare anche in Europa nel giro di pochi giorni.