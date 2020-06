Al Passo con I Kardashian sbarca su Netflix con le prime due stagioni tra la consacrazione di Kim, calendari e lacrime

Cosa c’è di meglio che iniziare questo mese di giugno all’insegna del trash più puro? Se in tv scarseggia un po’, ecco arrivare in nostro soccorso Netflix con le prime due stagioni di Al Passo con I Kardashian. Eh già, avete capito bene, uno dei programmi più trash e visti degli ultimi anni sta per prendere il via anche sulla piattaforma Netflix che segna una vera e propria rivoluzione cedendo al fascino dello showbiz facendo un po’ storcere il naso ai suo puristi.

Il reality è una creatura della rete via cavo E! e si concentra sulle vite personali e professionali delle famiglie Kardashian-Jenner e, in particolare, le sorelle Kourtney , Kim e Khloe Kardashian e le loro sorellastre Kendall e Kylie Jenner. Con loro ci sono anche i loro genitori Kris e Caitlyn Jenner e il fratello Rob Kardashian. Inutile dire che in quindici anni di onorato servizio, il reality non ci ha solo regalato i loro intrecci familiari e le loro vite in ascesa negli affari, ma anche una carrellata di fidanzati, litigi, matrimoni e gravidanze degne di rimanere nella storia della televisione.

Nonostante le recensioni negative, Al passo con i Kardashian ha attirato un notevole numero di spettatori negli anni e ha fatto incetta di premi diventando uno degli spettacoli di maggior successo della rete. Il successo del reality ha spinto la rete a lanciare anche diversi spin.off nel corso degli anni ma da oggi, 1 giugno, su Netflix saranno disponibili le prime due stagioni con un pot-pourri di momenti epici.

Il reality si aprirà tra lacrime e gioie e, in particolare, si partirà subito con l’organizzazione della festa di 16esimo anniversario del matrimonio dei genitori delle Kardashian e di chiuderà anche con l’annuncio di una gravidanza e tante lacrime. Le sorelle, infatti, avranno modo di ricordare il compianto padre Robert, morto per un tumore, o di occuparsi di un senzatetto offrendogli la possibilità di cambiare vita.

In mezzo, Kim decide di trovarsi un nuovo manager per sostituire sua madre mentre Khloé convince la sorella Kourtney a fare un test di gravidanza scoprendo poi che presto diventerà zia. Al Passo con i Kardashian 2, invece, amplierà i suoi confini spingendo le sorelle a rilassarsi a Cabo San Lucas e, in seguito, a stemperare le tensioni in Colorado. Sarà proprio al ritorno di quel viaggio che Kim deciderà di fare al fidanzato Reggie Blush (giocatore di football) un regalo speciale posando per un calendario senza veli. La stagione si chiuderà con l’Uragano Katrina e la voglia dei Kardashian di rendersi utili dirigendosi a New Orleans.

Le prime due stagioni di Al Passo con i Kardashian sono andate in onda tra il 2007 e il 2008 per un totale di 19 episodi che da oggi saranno disponibili su Netflix in tutti i Paesi in cui la piattaforma è disponibile.