911: Lone Star con Rob Lowe e Liv Tyler debutta oggi su Sky e presto arriverà su Rai2: cast, trama e anticipazioni dello spin-off

Tutto è pronto per un nuovo debutto su Fox di Sky e, in particolare, per quello di 9-1-1: Lone Star, la serie spin-off di 9-1-1 prodotta da Ryan Murphy. L’appuntamento è fissato per ogni lunedì, a partire dalle 21.10 circa, su Fox (canale 112, Sky) fino al prossimo 29 giugno con un doppio episodio a settimana. In questo caso i protagonisti non saranno gli amati Peter Krause e Angela Bassett della serie originale bensì Rob Lowe e Liv Tyler.

Il primo è chiamato a vestire ancora i panni di Owen Strand, un vigile del fuoco di New York che si sposta in Texas per guidare un dipartimento devastato da una tragedia. Anche la sua vita non va meglio visto che viene stravolta dalla scoperta che il suo amato figlio, vigile del fuoco anche lui, è tossicodipendente. Liv Tyler invece vestirà i panni di Michelle Blake alla guida di un’unità speciale di paramedici ma pronta a cercare ancora la madre e la sorella Iris.

Ecco il promo della serie:

Il mistero per lei si infittisce ma con l’arrivo di Owen anche le sue priorità cambiano visto che sembra l’unica a tenergli testa quando è il momento. Oltre a Rob Lowe e Liv Tyler il cast di 9-1-1: Lone Star è formato anche da Jim Parrack, pronto a vestire i panni di un altro vigile del fuoco texano, Judd Ryder, segnato dalla perdita di tutta la sua squadra; Ronen Rubinstein vestirà quelli di TK Strand, figlio del capitano Owen Strand; Natacha Karam sarà Marjan Marwani, una tosta vigile del fuoco musulmana e drogata di adrenalina; Brian Michael Smith invece il vigile del fuoco transessuale Paul Strickland.

A loro si aggiunge con un ruolo ricorrente Natalie Zea nei panni di Zoe, professoressa di psicologia all’Università del Texas e potenziale interesse amoroso di Owen Strand. Rob Lowe oltre a recitare nella serie è anche produttore esecutivo insieme a Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear.

La serie, che ha già ottenuto il rinnovo negli Usa, sbarcherà poi anche su Rai2 proprio come ha fatto in questi ultimi mesi anche la serie madre 9-1-1. In particolare, secondo i primi rumors, 9-1-1 3 e 9-1-1: Lone Star dovrebbero andare in onda sulla seconda rete intorno al mese di gennaio molto probabilmente in coppia.