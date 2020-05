The Code debutta su Rai2 con le repliche NCIS Los Angeles 2 per un pomeriggio ad alta tensione: anticipazioni e programmazione

The Code debutta su Rai2. A partire da oggi, 31 maggio, la domenica pomeriggio di Rai2 si tinge ancora di adrenalina e di crimini con un nuovo percorso che inizierà proprio dalla serie CBS, un dramma giudiziario che porterà nel pomeriggio di Rai2 una serie di volti noti e, in particolare, Luke Mitchell, Dana Delany, Phillipa Soo ed Ato Essandoh, e che seguirà con le repliche di NCIS Los Angeles 2.

L’appuntamento è fissato per le 18.10 con il primo episodio di The Code dal titolo “Fuori Controllo” in cui il capitano dei Marines Abe Abraham, dopo essere stato colpito da un proiettile durante una missione, decide d’intraprendere la carriera di avvocato militare e di essere fedele al codice di Giustizia Unificato nel Judge Advocate General Headquarters.

Ecco il trailer della serie:

A firmare la serie ci hanno pensato Craig Sweeney e Creig Turk mentre al centro della storia ci sono il Capitano John “Abe” Abraham (con il volto di Luke Mitchell), l’avvocato difensore Maya Dobbins (interpretata da Anna Wood), il saggio Maggiore Trey Ferry e l’Ufficiale comandante Colonnello Glenn Turnbull (con il volto di Dana Delany, infine Philipa Soo veste i panni del Tenente Harper Li e Ato Essandon in quelli del maggiore Trey Ferry.

La serie è andata in onda negli Usa con una prima stagione composta da soli 12 episodi. A seguire, alle 18.50, andranno in onda due episodi di NCIS Los Angeles 2 dal titolo “Traffici umani” e “Vedova nera” in cui Deeks scompare durante un’operazione sotto copertura ed il team viene coinvolto nelle indagini sull’omicidio di un detective della Polizia di Los Angeles. Inoltre, il team indaga sulla morte di un membro dell’Agenzia e durante le indagini, i ragazzi scoprono che si è trattato del la voro di una squadra di assassini…

The Code e NCIS Los Angeles 2 torneranno anche domenica prossima, il 7 giugno con tre nuovi episodi. In particolare, la serie con Dana Delany tornerà con un nuovo caso quando un soldato in Afghanistan uccide il suo ufficiale comandante, il capitano John “Abe” Abraham e il capitano Maya Dobbins, che lavorano presso il quartier generale del giudice avvocato a Quantico, vengono assegnati al caso in qualità di avvocati e difensori.