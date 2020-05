La Cattedrale del Mare in replica su Canale5 con la morte del padre di Arnau e l’arrivo di Aledis

La Cattedrale del Mare torna in onda anche oggi, 31 maggio, su Canale5 con le repliche degli episodi 2 e 3 che hanno stravolto il pubblico martedì sera con la morte del padre di Arnau, catturato e impiccato in piazza durante una violenta rivolta per le vie di Barcellona. La città diventa un palcoscenico di scontri e di vittime per via della guerra con Maiorca ma l’intenzione del giovane protagonista è solo una, quella di vendicare il padre cercando di sfuggire dalle guardie del Re che vogliono catturarlo.

Un salto temporale in avanti ci riporta poi ad un Arnau finalmente cresciuto senza mai dimenticare quello che è successo al padre ma adesso le priorità sono altre: bisogna lavorare sodo per sopravvivere. A mettere a rischio tutto ci pensa l’incontro di Arnau con Aledis, colpo di fulmine che spinge il padre della giovane a voler mandare via lo schiavo che viveva sotto il suo stesso tetto.

La sua furia non ferma quello che sta nascendo tra Arnau e Aledis e mentre esplode la passione, quest’ultima deve fare i conti con la realtà ovvero quella di dover sposare un altro. Ne La Cattedrale del Mare i colpi di scena non mancano mai e quando Arnau le chiede pubblicamente la mano scoppia una nuova lite e così è Joan che spinge il fratello a dimenticarla. Alla fine, qualche tempo dopo, Arnau capisce che non può continuare in questo modo e mentre Aledis si prepara a sposarsi con un altro, lui cede alle pressioni della confraternita e decide di sposare Maria, la figlia del suo mentore.

I due episodi de La Cattedrale del Mare in replica oggi si chiudono con l’incontro con la madre, donna che Arnau non riconosce e che spinge Aledis a pensare che il suo amato sia morto. Dall’altro lato lui fa finalmente ritorno a Barcellona solo per scoprire che la sua Maria è stata colpita dalla peste e che, quindi, fin di vita.

L’appuntamento con le repliche dei due episodi è fissato per oggi pomeriggio su Canale5 a partire dalle 14.40. Il prossimo appuntamento con la serie spagnola targata Netflix è fissato sempre al martedì, 2 giugno, con la penultima puntata.