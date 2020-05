Il tuo dispositivo non è pronto su Windows 10: cosa significa il nuovo messaggio di Microsoft

Nelle ultime ore, gli utenti che utilizzano Windows 10 hanno invaso il web con un’unica e curiosa domanda. Sì perché, sono tantissimi ad essere incappati in un’icona di un punto interrogativo accompagnata da un messaggio che li avvisa che il loro dispositivo “non è pronto”. Naturalmente, senza ulteriori riferimenti, non tutti hanno capito cosa significa questa frase all’interno del sistema operativo di casa Microsoft. Andiamo allora a fare chiarezza grazie a quanto riportato sulle pagine del portale MSPowerUser, che si concentra proprio su questo misterioso messaggio del SO del colosso di Redmond, che recita:

L’aggiornamento di maggio 2020 di Windows 10 è in arrivo. Questo aggiornamento viene offerto al momento per i dispositivi compatibili, ma il tuo dispositivo non è ancora pronto. Quando il tuo dispositivo sarà pronto, l’aggiornamento sarà disponibile in questa pagina

Pare infatti che Microsoft abbia deciso di implementare un nuovo avviso nel suo Windows 10 per l’uscita ufficiale dell’atteso May Update. Update la cui fase di rollout è iniziata lo scorso 27 maggio, ma che non ha raggiunto allo stesso tempo tutti i consumatori. Di conseguenza, il messaggio va di fatto a notificare agli utenti interessati che non possono effettuare l’aggiornamento come gli altri. A tal proposito, per verificare se avete la possibilità di installare il May Update, non dovete fare altro che recarvi nelle Impostazioni, poi sulla voce Aggiornamento e sicurezza e infine selezionare Windows Update, e vedere se compare il messaggio incriminato – per saperne di più potete sempre fiondarvi sul tasto Scopri di più, che rimanda ad una pagina di approfondimento sul sito ufficiale Microsoft.

Come dichiarato da Microsoft, le versioni di Windows 10 che possono essere aggiornate con il May Update sono solo quelle 1903 e 1909. Per ora non è chiaro se la notifica sia rivolta solo a quelli che non dispongono ancora di una delle due versioni coinvolte o anche a quelli che possiedono un dispositivo hardware non adeguato. Di seguito l’elenco completo dei processori supportati: