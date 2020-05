Il razzo SpaceX NASA arriva sull’ISS: orario e link diretta oggi 31 maggio

Il razzo SpaceX della NASA sta per ultimare il suo viaggio. Dopo essere riuscito a tenere incollati milioni di spettatori in diretta streaming con il suo lancio – avvenuto con successo da Cape Canaveral nella serata di ieri, 30 maggio -, ora si prepara a scrivere ancora una volta la storia. Non a caso proprio oggi è previsto l’arrivo degli astronauti a destinazione, vale a dire la Stazione Spaziale Internazionale.

Razzo SpaceX in diretta: quando e dove guardare l’arrivo degli astronauti sull’ISS

Robert L. Behnken e Douglas G. Hurley, a bordo della capsula Crew Dragon del razzo SpaceX, raggiungeranno l’ISS alle ore 16:29 italiane di oggi, 31 maggio 2020. Naturalmente anche in questo caso sarà possibile seguire in diretta online il grande evento, che vuole e deve aprire ad una nuova era del’esplorazione spaziale. Non dovete fare altro che collegarvi al canale YouTube ufficiale della NASA – cliccando su questo link – o su quello di SpaceX – a questo indirizzo. Canali che per altro stanno trasmettendo no stop fin dal lancio di ieri. In alternativa, la NASA dispone anche di un canale Twitch, anche lui utile per chi non vuole perdersi lo sbarco sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Il lancio del razzo SpaceX è un evento storico per gli Stati Uniti d’America. E per il mondo intero. Gli astronauti a stelle e strisce tornano a volare dal loro territorio verso lo spazio dopo nove anni, con una missione spettacolare in quel di Cape Canaveral. Nome fondamentale dell’operazione, oltre che quelli dei due astronauti, è pure Elon Musk, che ha messo a disposizione della NASA la tecnologia di SpaceX e della capsula Crew Dragon, un concentrato di tecnologia dotato addirittura di comandi touch screen per l’equipaggio. Entusiasta dell’operazione si è detto anche il presidente USA Donald Trump, che parla dell’inizio di un percorso che porterà l’uomo verso Marte, passando per il ritorno sulla Luna.