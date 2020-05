Disponibile su Amazon il Moto 360 2019: prezzo e caratteristiche

Era stato lanciato lo scorso autunno il Moto 360 2019, ma non era ancora arrivato in Europa: il debutto è finalmente avvenuto a partire da Amazon, dove lo smartwatch è acquistabile al prezzo di 299,90 euro nelle colorazioni Black, Grey e Rose Gold. Il Moto 360 2019 include uno schermo OLED di forma circolare (naturalmente a colori) e con diagonale da 1.2 pollici e risoluzione pari a 390 x 390 pixel (327 ppi). Non mancano la modalità always-on (il dispositivo resterà sempre accesso senza necessità di inclinarlo per il wake-up), la corona girevole e la cassa in acciaio inossidabile.

Il processore che muove i fili del Moto 360 2019 è il Qualcomm Snapdragon Wear 3100 con 1GB di RAM e 8GB di memoria interna. Il wereable è impermeabile fino a 3 ATM. Chiaramente a bordo del Moto 360 2019 sono presenti un sensore HR per la misurazione del battito cardiaco ed una batteria da 355mAh (non dovrebbe essere un problema arrivare fino a sera con un solo ciclo di ricarica, che per completarsi del tutto impiegherebbe comunque all’incirca un’ora). Inutile dirvi che il sistema operativo di riferimento del Moto 360 2019 è Wear OS by Google. Tra i sensori inclusi l’accelerometro, il giroscopio, il barometro ed il sensore di luce ambientale.

Il Moto 360 2019 è compatibile con i dispositivi Android 6.0 e versioni successive (fatta eccezione della Go edition) e con iOS 10.0 ed iterazioni postume. Le dimensioni generali ammontano a 42.8 x 42.8 x 11.68 mm (il peso è di 52 gr. senza cinturino). Le connettività garantite sono le seguenti: Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC (per i pagamenti digitali attraverso Google Pay), GPS/GLONASS/Beidou/Galileo (per una navigazione perfetta su Google Maps). Per tutte le altre informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.