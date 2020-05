Oggi 30 maggio il lancio del razzo SpaceX Dragon: orario in Italia e come vederlo

Bisogna appuntare le informazioni disponibili in questo momento, in vista del lancio del razzo SpaceX Dragon, in programma oggi 30 maggio dopo il rinvio di tre giorni fa a causa delle avverse condizioni climatiche. Tutti gli appassionati, ma anche coloro che sono semplicemente curiosi, vogliono capire quale sia l’orario del decollo qui in Italia, ma soprattutto come guardare in diretta streaming l’evento dopo le informazioni che erano trapelate anche sulle nostre pagine nella giornata di mercoledì.

Orario e come guardare il lancio del razzo SpaceX Dragon in diretta streaming oggi 30 maggio

Insomma, sono due le informazioni cruciali per non perdersi nemmeno un minuto del lancio del razzo SpaceX Dragon in programma questo sabato. Per quanto riguarda la diretta streaming dell’evento, al momento non è stato lanciato un video specifico di inglobare nel nostro articolo. Auspichiamo che questo possa avvenire a breve, quando aggiorneremo l’articolo e vi renderemo la vita più facile. Tuttavia, è sufficiente monitorare il canale Youtube appositamente lanciato per questo progetto. Qui troverete l’apposito box appena disponibile.

Per quanto concerne invece l’orario del lancio del razzo SpaceX Dragon, sincronizzate i vostri orologi alle 21:22 in Italia. Sarà quello il momento cruciale per tutti coloro che vogliono seguire un evento di cui si parla tanto da diverse settimane a questa parte. Insomma, allo stato attuale dei fatti ci sono tutti i presupposti affinché ci si possa godere di un ottimo spettacolo, in attesa dell’appuntamento di questa sera.

Insomma, ora non avete più scuse. Le informazioni basilari per seguire in diretta streaming il decollo del razzo SpaceX Dragon le avete. Il lancio questa volta dovrebbe avvenire senza problemi, essendoci le migliori condizioni climatiche possibili oggi 30 maggio. Siete pronti all’appuntamento di questa sera? Appena avremo aggiornamenti sulla riproduzione live proveremo ad aggiornare il nostro articolo.