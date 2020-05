“Italy Unbroken (Italia indistruttibile)” di Judith Owen

Lunedì scorso durante la diretta del Barone Rosso Solo Flight mi sono collegato con Judith Owen, cantautrice gallese che in questo momento si trova a Los Angeles, anche se ama vivere a New Orleans. Judith è rimasta colpita dalla reazione dell’Italia alla pandemia, soprattutto da tutti quelli che sono andati sui balconi a cantare. Così ha scritto e registrato il brano “Italy Unbroken (Italia indistruttibile)”.

Durante la diretta ho mostrato il video e Judith ha poi eseguito live, accompagnandosi col piano, “Hold my hand”, il suo nuovo singolo in cui reinterpreta col suo inconfondibile stile il brano originale di Jess Glynne. Il brano – i cui proventi saranno devoluti in beneficenza alla Clinica dei Musicisti di New Orleans – anticipa la pubblicazione del nuovo disco della cantautrice gallese “Both things are true”, in uscita prossimamente.

“Hold My Hand” è stato prodotto da Judith Owen insieme al suo collaboratore di lunga data e vincitore di numerosi Grammy Award John Fischbach (che in passato ha lavorato con artisti del calibro di Stevie Wonder e Cassandra Wilson) e a Christian Lohr (già con Sting e Joss Stone). La traccia, registrata all’Esplanade Studio di New Orleans in una sessione live, vede Leland Sklar al basso, Pedro Segundo alle percussioni e lo stesso Lohr all’organo Hammond. La canzone sarà contenuta nel prossimo album della Owen Both Things Are True, in uscita a fine 2020 a due anni di distanza dal precedente “RedisCOVERed” acclamato dalla critica.

“Adoro Jess Glynne – commenta Judith Owen – e questa è una canzone che mi ha fatto ballare per la stanza in più occasioni. Quando è stato il momento di farne una cover, l’ho trasformata in un inno rivelatorio sull’amore e la gratitudine che sento nel poter finalmente dire ‘Non voglio camminare da sola’. Stiamo vivendo una situazione insolita in cui non possiamo mascherare i nostri sentimenti, fingere di essere onnipotenti e di stare bene quando non è così. Siamo vulnerabili e tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia forza, che ci guardi le spalle. Ho trascorso gran parte della mia vita a mascherare la mia vulnerabilità nella mia professione, nelle mie amicizie e persino nel matrimonio, solo per arrivare a trovare finalmente il dolce sollievo e la liberazione di essere umana e di ammettere a me stessa di avere bisogno degli altri”.

Oltre ad essere una musicista poliedrica capace di abbracciare rock, pop, classica, jazz e blues, Judith ha rivelato più volte, nel corso della sua carriera, spiccate doti di attrice comica e storyteller. Spesso se ne è servita per veicolare messaggi costruttivi e di aiuto verso il prossimo, raccontando per esempio la sua lotta contro l’ansia, come ha imparato ad affrontarla e sconfiggerla. In questo momento delicato, in cui il mondo è alle prese con l’emergenza Covid-19, Judith Owen ha deciso di dare il suo contributo anche in questo senso, intrattenendo il suo pubblico con uno show casalingo – in onda sui suoi profili Facebook e Instagram – ogni mercoledì e domenica – in cui mescola musica e umorismo.

