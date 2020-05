Gustavo Guillén è morto, Emilio Acosta di Manuela si è spento a 57 anni

Gustavo Guillén è morto, per molti il suo nome suona quasi come sconosciuto, ma per altri no. Chi ha amato le famose telenovelas argentine, specie quelle con Grecia Colmenares, conosce bene anche Manuela e chi vi ha preso parte, in questo caso il protagonista maschile, Emilio Acosta. Era proprio Gustavo Guillén a prestare il volto al personaggio che ha regalato ai patiti del genere una storia d’amore epica. Il mondo delle soap e della tv quindi è a lutto anche oggi perché l’attore è morto a soli 57 anni per le complicanze in seguito ad un intervento chirurgico.

L’attore argentino Gustavo Guillén si era sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un cancro alla prostata ed è deceduto proprio a causa di una serie di complicazioni che sono arrivate dopo l’operazione lo scorso 28 maggio nell’ospedale di La Plata a Buenos Aires. Solo in queste ore la notizia è stata resa pubblica ed è arrivata anche qui in Italia dove in tanti lo ricordano ancora come protagonista di Manuela, la telenovela argentina andata in onda su Rete4 ormai 30 anni fa, la stessa che ha consacrato anche Grecia Colmeras.

Ecco uno dei suoi ultimi post su Instagram ormai quasi un mese fa:

Quest’ultima non ha ancora commentato la notizia sui social ma in molti le hanno chiesto già di farlo ricordando Gustavo Héctor Dasso, vero nome dell’attore, nato a Buenos Aires il 30 giugno 1962.

Oltre a Manuela, Gustavo Guillén recitò anche anche in altre telenovelas negli anni ’90, come “Micaela”, “Perla nera”, “Dulce Ana” (1995), “Ricos y famosos” (1997), e poi nei primi anni del 2004 con “Chiquititas”, “1000 millones”, “La niñera” e “Flor – Speciale come te”. La sua ultima apparizione è del 2014 in “Una famiglia quasi perfetta”. Nel 2000 ha conosciuto e poi sposato la modella Lorena Bruno che gli ha dato un figlio ma qualche anno dopo, nel 2008, hanno deciso di separarsi. Nel 2013 sposò Luciana Abelanda da cui si separò qualche anno dopo.