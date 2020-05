DayDreamer Le Ali del Sogno ha finalmente una data ufficiale: Can Yaman prenderà il posto di Maria de Filippi tra qualche giorno

DayDreamer Le Ali del Sogno è già entrata nella nostra testa. Ogni giorni decine di promo bombardano il pubblico di Canale5 mostrando le prime immagini della nuova serie turca che vede protagonista Can Yaman, lo stesso che alla fine saluta dando appuntamento a presto, ma quando di preciso? Finalmente la rete ammiraglia del Biscione si è pronunciata sul suo palinsesto di giugno confermando che Uomini e donne si concluderà l’8 giugno e che DayDreamer Le Ali del Sogno debutterà lunedì 10 giugno.

Erkenci Kuş, questo il titolo originale della serie, ha come protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir. Quest’ultima presterà il volto alla protagonista femminile al centro della storia, Sanem, giovane ragazza con un sogno, diventare una scrittrice. Per perseguire il suo obiettivo sarà costretta a lasciare il suo piccolo negozietto sotto casa per evitare di sposare un fastidioso vicino di casa.

La mamma e la sorella puntano tutto su questa bugia per spingerla a ragionare e tornare con i piedi per terra trovando un lavoro e ci riescono. Sanem “spaventata” decide di accettare il compromesso per evitare il matrimonio e non solo. Presto scoprirà che sulla sua famiglia pesa un debito che andrà ripagato e così decide di fare un colloquio di lavoro nell’agenzia pubblicitaria dove è impiegata la sorella. Qui conoscerà Emre, serio e lavoratore, e Cam, sognatore e ribelle, due fratelli con una vita diversa ma che, ad un tratto, si troveranno uniti.

DayDreamer Le Ali del Sogno partirà proprio dalla scelta di Sanem, dal suo colloquio in azienda e poi dalle prime immagini di Emre, pronto ad occuparsi dell’azienda, e di Cam impegnato a fare rafting prima di tornare a casa dopo un periodo passato fuori a caccia di soggetti interessanti per le sue foto. Quella che doveva essere l’ennesima toccata e fuga si trasformerà in qualcosa di più per “colpa” di Sanem?

La prima stagione di DayDreamer Le Ali del Sogno è andata in onda in Patria divisa in 39 episodi che in Italia dovrebbero diventare oltre 100 e coprire così tutto il periodo estivo salvo tagli effettuati da Mediaset per permettere la messa in onda di eventuali restanti episodi più i 12 della seconda stagione il prossimo anno.