Come funziona il bonus mobili ed elettrodomestici 2020: chi ne ha diritto

Come funziona il bonus mobili ed elettrodomestici 2020 della Legge di Bilancio 2020, che prevede lo sconto IRPEF per quanti eseguono ristrutturazioni edilizie alla propria casa, od a qualsiasi altro tipo di immobile, contestualmente all’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Come riportato da ‘theitaliantimes.it‘, la detrazione IRPEF è del 50% delle spese dei mobili, fino ad un tetto massimo di 10 mila euro (risulta scaricabile dalla dichiarazione dei redditi tramite 730 o modello Unico), con proroga fino al 31 dicembre 2020.

Il bonus mobili ed elettrodomestici 2020 spetta di diritto a chi ha eseguito lavori di ristrutturazione dal 1 gennaio 2019, con inizio documentato con Dia, Scia, Cil o Cila, o comunque da un’autocertificazione (se eseguiti in edilizia libera). Gli utenti che possono usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici 2020 corrispondono agli individui assoggettati all’IRPEF o IRES, e quindi proprietari, usufruttuari, nuda proprietà, affittuari, vari tipi di società, soci di cooperative, imprenditori singoli (sempre che l’immobile non figuri ad uso strumentale) e comodato d’uso.

Si tenga presente che il bonus mobili ed elettrodomestici 2020 è un diritto anche del coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado, se conviventi col proprietario. In particolare, il bonus mobili ed elettrodomestici 2020 può essere richiesto dai contribuenti solo se l’acquisto viene effettuato per elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A nel caso di forni). Si potrà procedere alla detrazione del 50% sui mobili pure in sede di compromesso o contratto preliminare, sempre se registrato con regolarità. Come avrete avuto modo di capire, le possibilità sono tante, ed è facile che possiate rientrarci, a patto di rispettare la condizione necessaria per avere diritto al bonus mobili ed elettrodomestici 2020, vale a dire l’inizio dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile a partire dal 1 gennaio 2019, con apposita documentazione allegata (oppure auocertificazione in caso di libera edilizia).