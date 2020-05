Assicurarsi un Huawei P30, P30 Lite e Galaxy S10 con Vodafone a giugno: rate ufficiali

Analizziamo oggi 30 maggio alcune offerte prorogate e rilanciate da Vodafone per quanto concerne gli utenti che stanno valutando l’acquisto a rate dei vari Huawei P30, P30 Lite e Samsung Galaxy S10. Alcuni tra questi device sono già finiti al centro di nostri report recenti, come avrete notato con l’articolo che abbiamo pubblicato in settimana, ma questo sabato diventa molto importante capire a cosa stiamo andando incontro in vista del mese di marzo.

La doppia possibilità offerta da Vodafone con Huawei P30, P30 Lite e Samsung Galaxy S10

In particolare, chi desidera un Huawei P30, P30 Lite e Samsung Galaxy S10 attraverso Vodafone può procedere in due modi. Ad esempio, chi è interessato all’acquisto di un Huawei P30 Lite può procedere pagando un anticipo di 9,99 euro e le solite trenta rate da 4,99 euro, abbinandolo alle Giga Family. Qualora doveste invece invece associare le promo Infinito, allora le rate per l’acquisto del device scendono a 2,99 euro al mese.

Allo stesso tempo, chi ha nel mirino un Huawei P30, se lo può portare a casa con Vodafone pagando un anticipo di 49,99 euro e rate di 9,99 euro attraverso le Giga Family. Allo stesso tempo, con le Infinito, la quota delle rate scende automaticamente a 8,99 euro al mese, a patto che accettiate di saldare attraverso la sola carta di credito.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10, invece, qui con Giga Family abbiamo un costo che prevedere il saldo di un anticipo da 99 euro ed il pagamento delle rate da 12,99 euro al mese. Qualora doveste abbinare il top di gamma Android lanciato sul mercato poco più di un anno fa alle promozioni Infinito Black, allora l’anticipo sale a 199,99 euro, ma le rate sarebbero pari a zero. Anche qui, pagando solo con carta di credito. Insomma, non solo Huawei P30 e P30 Lite con Vodafone a giugno 2020.