Ultimi episodi di The Rookie 2 e Blue Bloods 9 su Rai2 il 29 maggio: quando tornano in onda?

Si conclude (almeno per questa stagione televisiva) l’appuntamento crime con The Rookie 2 e Blue Bloods 9. Le due serie tv di Rai2 andranno in onda venerdì 29 maggio con gli ultimi episodi, per poi ritornare più in là.

Lo stop alla programmazione pare sia dovuto alla pandemia di Coronavirus che ha obbligato molte aziende a cessare le attività. Così, con le sale di doppiaggio chiuse, è stato impossibile tornare a prestare voce ai personaggi delle serie tv. Tutto potrebbe cambiare nei prossimi mesi: quando torneranno in onda The Rookie 2 e Blue Bloods 9? Facciamo un passo alla volta e andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si parte con l’episodio 2×07 di The Rookie il cui titolo è Sicurezza. Ecco la sinossi:

La relazione tra John e Jessica si complica quando lei annuncia alcune news sorprendenti. Nel frattempo, Bradford e West vengono assegnati a un progetto in una comunità di volontariato per aiutare Watts Rams a legare con i giocatori Eric Weddle e Robert Woods.

A seguire, l’episodio di Blue Bloods 9×13 intitolato Reazione a catena.

Un medium dichiara a Danny e Baez di sapere cos’è accaduto a una donna che è stata trovata morta per un apparente suicidio. Inoltre, Jamie ed Eddie aiutano una donna che ha acquistato online insulina a basso costo che ha quasi ucciso suo figlio; Frank si oppone al desiderio dell’arcivescovo di abbattere un uomo che crede che stia riciclando denaro da un’organizzazione benefica; e l’ex marito di Erin le chiede aiuto per un caso di aggressione e rapina.

Nel cast di The Rookie 2, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones interpreta il sergente Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Melissa O’Neil è Lucy Chen; e Eric Winter interpreta Tim Bradford. Guest star Ali Larter nel ruolo ricorrente della dottoressa Grace Sawyer.

Nel cast di Blue Bloods 9, Tom Selleck (Frank Reagan), Donnie Wahlberg (Danny Reagan), Bridget Moynahan (Erin Reagan), Will Estes (Jamie Reagan), Len Cariou (Henry Reagan), Marisa Ramirez (Det. Maria Baez), Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle), e Vanessa Ray (l’Agente Eddie Janko).

Secondo i primi dettagli sulla programmazione, Blue Bloods 9 dovrebbe tornare in onda di sabato, anziché di venerdì sera. La messa in onda della nona stagione ripartirà il 27 giugno con un episodio a settimana, alle ore 22:55. Per quanto riguarda The Rookie 2, la serie con Nathan Fillion sembra che tornerà a settembre dall’ottavo episodio di stagione.

L’ultimo appuntamento con The Rookie 2 e Blue Bloods 9 è per stasera a partire dalle 22:10, dopo l’episodio in prima tv di NCIS 17.