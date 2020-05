Tris di notebook Samsung: Galaxy Book S, Flex e Ion in uscita in Italia a giugno

La grande famiglia dei notebook Samsung sta finalmente per allargarsi ancora una volta. Il colosso sudcoreano ha infatti annunciato nella giornata di oggi tre nuovi computer portatili premium che saranno disponibili a breve anche in Italia. Un tris di gioiellini tecnologici che, dopo il servizio Samsung Money, riportano la “grande S” sotto i riflettori. E che rispondono ai nomi di Galaxy Book S con tecnologia Intel, Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion.

I nuovi notebook sono accompagnati dalla loro descrizione ufficiale, che farà sicuramente gola a chi è alla ricerca di un PC portatile ad altre prestazioni. A partite dal Galaxy Book S, che può vantare il nuovo processore Intel Core con Intel Hybrid Technology integrata e si affianca ai modelli Galaxy Book Ion e Galaxy Book Flex, annunciati in precedenza. Si tratta di laptop pensati per offrire un’esperienza connessa e senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi, segnando allo stesso tempo il grande ritorno dei notebook Samsung nel mercato europeo, e di riflesso in quello Italiano.

Galaxy Book S: un notebook Samsung sempre connesso

Come sottolinea Samsung, Galaxy Book S è dotato di una configurazione dei componenti interni basata sul processore Intel Core di nuova generazione con Intel Hybrid Technology: si tratta del primo dispositivo in assoluto ad offrire questo processore unico con la tecnologia di stacking Intel 3D Foveros e una CPU ad architettura ibrida. Galaxy Book S è più efficiente, consuma meno energia e garantisce prestazioni superiori per periodi di tempo prolungati. A stupire è soprattutto la batteria, che può durare fino a 17 ore e offre fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Non solo, i dispositivi New Computing di Samsung offrono una connettività senza interruzioni, ovunque vi serva. Galaxy Book S, in particolare, può contare sul Wi-Fi 6 (Gig+), la connettività Wi-Fi di nuova generazione che consente una connessione Internet efficiente e veloce.

Il peso di questo notebook Samsung premium è di soli 950 g, mentre lo lo spessore massimo è di appena 11,8 mm. Galaxy Book S presenta un design a conchiglia racchiuso in un robusto corpo metallico, in modo da poter avere un’ottima stabilità sia con il dispositivo aperto sulla scrivania che tenendolo sulle gambe. Passando a Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion, sappiamo che tra le altre cose includono il primo display QLED al mondo su un computer portatile, offrendo un’esperienza di visualizzazione vivida e realistica. Non solo, è certo che tutti e tre i dispositivi saranno disponibili sul mercato italiano a partire dalla fine di giugno. Voi siete interessati?