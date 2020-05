TOTSSF Ligue 1 in FIFA Ultimate Team, quali campioni nella squadra del 29 maggio?

Un venerdì molto speciale per i fan di FIFA Ultimate Team quello del 29 maggio, complici i TOTSSF Ligue 1. La modalità di gioco del titolo calcistico di Electronic Arts si appresta infatti ad aggiornarsi ancora una volta, come ogni venerdì, con una nuova Squadra della Stagione. E dopo quelle principali dedicate a Premier League. LIGA, Bundesliga e Serie A – oltre che a tutti i campionati “minori” – è arrivato il momento anche della massima serie francese.

E altissime sono le aspettative degli appassionati, complice anche la presenza anticipata di diverse carte particolarmente golose. Quali? Scopriamole assieme!

TOTSSF Ligue 1, i protagonisti

Nuove carte potenziate sono dunque pronte a esordire in FIFA Ultimate Team con i TOTSSF Ligue 1. I leak delle ultime ore sono destinati a essere confermati (come nelle precedenti occasioni? Ndr) o smentiti alle 19.00 di questa stessa giornata. Sarà infatti a quell’ora che Electronic Arts rilascerà ufficialmente i nuovi contenuti, che prenderanno posto all’interno dei pacchetti. Scatenando dunque il panico nello store interno al gioco stesso.

Ma chi finirà per essere il calciatore più ambito a questa tornata? Tre i nomi che spiccano su tutti, e tutti e tre fanno riferimento al pacchetto avanzato. Si tratta rispettivamente di Mbappè (99 di overall), Neymar (98) e Ben Yedder (97), grandi protagonisti del campionato francese che si presentano nel migliore dei modi anche ai fan di FIFA Ultimate Team. E guidano la carica di un pacchetto di mischia mica da prendere sotto gamba. Non pochi saranno gli stravolgimenti che i fan potrebbero portare alle proprie formazioni, per permettere a queste nuove carte di fare “intesa” nel migliore dei modi.

Qui di seguito vi lasciamo il leak trapelato in immagine.

Si tratta chiaramente di speculazioni che, in assenza di conferme ufficiali da parte di Electronic Arts, non hanno un fondamento effettivo. Tocca quindi attendere le 19.00 di oggi per vedere quali saranno i calciatori potenziati TOTSSF Ligue 1 pronti a essere messi nei pacchetti.