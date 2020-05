Tiziano Ferro intervista Lady Gaga per Chromatica, “una donna meravigliosa che ha l’Italia nel cuore”

Tiziano Ferro interista Lady Gaga in occasione del rilascio di Chromatica.

Lady Gaga ha parlato del nuovo disco con un intervistatore d’eccezione, il cantautore italiano Tiziano Ferro che – prima del lockdown – ha avuto il piacere di incontrare la cantate in America per discutere con lei del nuovo disco di inediti in uscita oggi.

Chromatica di Lady Gaga è disponibile dal 29 maggio in digitale e in versione fisica in tutto il mondo, in Italia per Virgin Records Italy/Universal Music Italia. Della stessa etichetta discografica fa parte Tiziano Ferro che ha avuto l’onore di conoscerla e di intervistarla nelle scorse settimane.

Un confronto emozionante, denso di riflessioni sulla musica, Dio, la sofferenza e l’Italia, nasce un’intervista in esclusiva radio per RTL 102.5 e stampa per Vanity Fair Italia.

Lady Gaga e Tiziano si sono incontrati a Los Angeles pochi giorni prima del lockdown.

Tiziano Ferro racconta: “Sono entrato nello studio di Lady Gaga da estimatore e ne sono uscito ispirato, dalla sua generosità artistica ma soprattutto umana, che sgorga da ogni singola risposta che mi ha dato”.

Sui social annuncia il progetto che lo lega a Lady Gaga e scrive:

“Prima che iniziasse la quarantena ho avuto la possibilità di incontrare Lady Gaga. E finalmente posso mostrarvi cosa è successo durante la nostra bellissima chiacchierata.

Una donna meravigliosa che ha l’Italia nel sangue e nel cuore e che mi ha fatto sorridere e riflettere. Come spero succederà anche a voi quando leggerete, vedrete e ascolterete questa intervista su RTL 102.5 e Vanity Fair Italia”.

Dove trovare l’intervista:

RTL manderà in onda a partire da oggi fino a martedì 2 giugno alle ore 15:30 delle pillole di questa intervista per poi svelare tutta l’intervista intera mercoledì 3 giugno alle 15:00.

Vanity Fair posterà da oggi le pillole sui suoi canali social e pubblicherà l’intervista scritta dallo stesso Tiziano Ferro nel numero in uscita mercoledì 3 giugno. L’intervista video completa sarà disponibile mercoledì 3 giugno sul sito del periodico.