Testo e traduzione di Mood Ring (By Demand) di Britney Spears, il nuovo singolo elettropop a sorpresa

C’è tanto sidechain e c’è tanta elettronica in Mood Ring (By Demand) di Britney Spears, la sorpresa che la lolita del pop per antonomasia ha rilasciato a mezzanotte sui digital stores.

Una scelta coraggiosa, quella di Britney, se pensiamo che questo è anche il giorno di Chromatica di Lady Gaga, ma dobbiamo anche considerare che questi sono i giorni dei primi 20 anni di Oops I Dit It Again – il secondo album della popstar che la portò al successo mondiale – dunque è d’uopo trovare un po’ di spazio per la voce di Baby One More Time.

Una sorpresa per il mondo, Mood Ring (By Demand) di Britney Spears, che ha restituito il brano a un pubblico che lo attendeva da anni. Il singolo, infatti, era uscito inizialmente come bonus track per l’edizione giapponese di Glory, l’ultimo disco in studio pubblicato dalla cantante statunitense nel 2016 per poi restare in silenzio fino ad oggi.

Con questa novità Mood Ring (By Demand) di Britney Spears restituisce il brano al mondo e presenta una nuova artwork del disco Glory, come annuncia lei stessa sui social: “La ripropongo qui visto che era rimasta inutilizzata: volevate una nuova cover dell’album… ed eccovi accontentati”.

Il brano ha un mood elettropop in cui si sente fortemente il lavoro del produttore DJ Mustard, firma autorevole di tanti singoli di successo come Needed Me di Rihanna e L.A. Love (La La) di Fergie. Il testo trasuda sensualità ed erotismo, oltre ad alcuni conflitti interiori: “C’è una versione di me che non so come nascondere”, e: “Quando mi fai brillare con le tue dita tra le mie cosce”.

Dopo un brutto periodo in cui Britney Spears era travolta da problemi personali, quindi, la popstar ritorna ad occuparsi di musica e lo fa rilanciando un singolo che oggi ritrova giustizia arrivando al pubblico mondiale su tutti i digital stores.

“Look in the mirror

Who do I see?

Who do I wanna be today?

If you came for a show

Which role should I take?

Fading to grey

So did we make a big mistake?

True colors’ll show

Baby, just put me on display

Think I’ve been here before

I’ve turned some hearts into stone

And I can’t hide it no more

My love is a mood ring

Up and down emotions

All these mood swings

You know how to read the touch of my skin

Nothing on my body, but this mood ring

You change me, ah

Mood…

I have no secrets

I have no secrets

‘Cuz there’s a version of me

That I dunno how to hide

When you’re making me glow

With your fingers against my thighs

(Glow)

Think I’ve been here before

I’ve turned some hearts into stone

And I can’t hide it no more

My love is a mood ring

Up and down emotions

All these mood swings

You know how to read the touch of my skin

Nothing on my body, but this mood ring

You change me, ah

Mood…

(Nothing on my body, but this mood ring, this mood ring)

I’m in the palm of your hand

My temperature is at your command

By my demand, and now I’m falling for you

I turn to golden from blue

And you do too, ah

Think I’ve been here before

I’ve turned some hearts into stone

And I can’t hide it no more

My love is a mood ring (My love is a mood ring)

Up and down emotions (Up and down emotions)

All these mood swings (All these mood swings)

You know how to read the touch of my skin (My skin)

Nothing on my body, but this mood ring

You change me, ah (Yeah)

Mood…

(Hey, hey)”