Svolta per il bonus 600 euro INPS in attesa di esito dei lavoratori stagionali il 29 maggio?

Ci siamo, forse. Le domande per il bonus 600 euro INPS ancora in attesa di esito, in particolare quelle dei lavoratori stagionali, sono ad un passo dall’essere processate? In questa direzione va decisamente l’ultima dichiarazione dell’ente previdenziale, sul suo profilo ufficiale Twitter.

Chiariamo bene a che punto siamo proprio con le domande per l’indennizzo del Decreto Cura Italia, anche e soprattutto quelle inviate al day one ossia lo scorso 1 aprile. Molte di queste relative a lavoratori stagionali non hanno ricevuto ancora un esito dopo quasi due mesi dal loro inoltro. La situazione che le riguarda è parsa, fin dal primo momento, più complessa del previsto e per questo motivo i titolari degli specifici rapporti di lavoro non hanno ricevuto ancora la somma sperata né per il primo mese di marzo previsto dal Governo, né per il successivo mese di aprile appunto.

Qualcosa però bolle in pentola: proprio in questi minuti è stato raccolto il tweet seguente con oggetto proprio la situazione delle domande del bonus 600 euro INPS, ancora in attesa di esito.

Le domande dei lavoratori stagionali verranno prese in carica per esame e riesame in queste ore #InpsInAscolto — INPS (@INPS_it) May 29, 2020

Come appena letto, l’ente previdenziale sarebbe in procinto di processare le specifiche domande proprio in queste ore: è plausibile credere che per la particolare situazione dei lavoratori stagionali siano giunte ora delle nuove indicazioni dal Governo e proprio per questo motivo, si è pronti a comunicare l’esito finale delle richieste ai cittadini interessanti.

I non pochi lavoratori stagionali coinvolti da questo blocco sperano di certo che la vicenda che li riguarda da vicino si sblocchi in breve tempo e a qualsiasi comunicazione dell’INPS delle prossime ore, segua anche il via ai pagamenti. La categoria di dipendenti “atipica” merita in effetti di ottenere gli aiuti finanziari al pari di altri e subito in questo momento di crisi profonda dovuto alla pandemia Covid-19.